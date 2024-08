Getty Images Pieterse verslaat Vollering met een miniem verschil in Luik

NOS Wielrennen • vandaag, 16:02 Tourdebutant Pieterse verslaat Vollering na fotofinish in zware 'klassieke' etappe

Puck Pieterse heeft op indrukwekkende wijze de vierde etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. In de spectaculaire 'klassieke' rit van 122 kilometer van Valkenburg naar Luik klopte ze Demi Vollering en Kasia Niewiadoma in de sprint.

Er was wel een finishfoto nodig om het verschil tussen Pieterse en Vollering op de streep aan te duiden. Na eerdere etappezeges van Charlotte Kool (2) en Vollering zijn nu alle etappes gewonnen door Nederlandse rensters.

Vollering verstevigde mede dankzij zes bonificatieseconden onderweg wel haar koppositie in het algemeen klassement. Tour-debutante Pieterse staat nu tweede en is bovendien de nieuwe leidster in het bergklassement. De 22-jarige Pieterse gaat ook aan de leiding in het jongerenklassement.

De vierde etappe was een combinatie van blikvangers uit de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Wel had de zomerse hitte van de afgelopen dagen plaatsgemaakt voor stromende regen, maar dat weerhield de rensters er niet van er een spektakel van te maken.

Direct vanuit de start in Valkenburg kregen de rensters in korte tijd de Bemelerberg (vierde categorie), Cauberg (derde categorie), Geulhemmerberg (vierde categorie) en opnieuw de Bemelerberg (vierde categorie) te verduren.

De Italiaanse Silvia Persico (in 2022 nog vijfde in het eindklassement van de Tour) ging voor de Amstel Gold Race-bingo, kwam vier keer als eerste boven en legde zo een stevige claim op de bolletjestrui.

Ook Yara Kastelijn en de Vlaamse Justine Ghekiere - winnares van het bergklassement in de Giro Rosa - sprokkelden puntjes.

ANP Het peloton vertrekt vanuit Valkenburg voor de vierde etappe van de Tour de France Femmes.

De finale van de etappe begon met een prestigesprint in Pepinster om de puntentrui. Net als in de eerste twee dagen was Charlotte Kool - dit keer in het groen - Lorena Wiebes de baas en vergrootte zo haar voorsprong in het puntenklassement.

Achter het peloton moesten twee vrouwen van naam flink in de achtervolging. Door een valpartij waren Chloé Dygert en Neve Bradbury (Canyon/SRAM) namelijk op serieuze achterstand geraakt.

Bradbury gered door dichte spoorbomen

Met name voor Bradbury was dat slecht nieuws, want de nummer drie van de afgelopen Giro geldt als een van de outsiders voor de eindzege. Dygert en Bradbury kwamen met het nodige fortuin met de schrik vrij, toen koploopster Sara Martin en het peloton moesten wachten voor een dichte spoorwegovergang.

0:56 Tourpeloton moet wachten voor dichte spoorbomen

Nadat de Belgische boemeltrein was gepasseerd, kreeg Martin de verloren gegane voorsprong terug en mocht ruim 30 seconden eerder vertrekken dan het peloton.

Achterin dat peloton waren Dygert en Bradbury stilletjes aangesloten en dat werd stilzwijgend toegestaan.

Finale geopend

Op de Mont-Theu, de eerste serieuze klim waarmee de 'Luikse' finale geopend werd, zat Bradbury weer keurig voorin het peloton. Achterin het peloton moesten meteen veel rensters lossen en ook Persico kwam - na al die inspanningen op de Limburgse heuvels - in de problemen.

Zo kon Kastelijn weer wat dichterbij komen door Ghekiere af te troeven en de punten te pakken.

Daarna ging het met Ellen van Dijk als motor in volle vaart naar beneden naar de voet van de iconische Côte de la Redoute, waar de ploeg van Kastelijn (Fenix-Deceuninck) het heft in handen nam met Pieterse en Pauliena Rooijakkers.

Geletruidraagster Demi Vollering en de Poolse Kasia Niewiadoma (derde in het eindklassement vorig jaar) hielden zich moeiteloos staande op de top. Daar zou Kastelijn de punten moeten pakken, maar zij had niet genoeg over.

Pieterse wel. Wachtend en kijkend zorgde de nummer vier van de olympische mountainbikewedstrijd dat de maximale bergpunten toch in bezit van de ploeg bleven.

NOS Puck Pieterse ziet dat ploeggenote Yara Kastelijn niet genoeg over heeft om de bergpunten te pakken op de Redoute.

Op de uitloper van de Redoute probeerde olympisch kampioene Kristen Faulkner weg te sluipen, maar ook zij werd meteen in de kraag gegrepen door Pieterse.

Toch had die klim slachtoffers gemaakt: onder anderen Riejanne Markus, Grace Brown en Bradbury raakten even op achterstand, maar wisten even later terug te keren.

Ondanks de stromende regen hielden de favorieten hun kruit op de daaropvolgende Côte des Forges (derde categorie) nog droog. Ghekiere won de bergsprint van Kastelijn, die zo precies een punt tekort kwam om op gelijke hoogte te komen met Persico.

Scherprechter

Ghekiere trok in haar eentje hard door en begon zo met een voorsprong van een kleine 20 seconden aan de Côte de la Roche-aux-Faucons (tweede categorie).

Voor de Deense Cecilie Uttrup Ludwig sloeg het noodlot toe op de natte, gladde wegen in aanloop naar die scherprechter: ze ging onderuit en zag haar kansen op de dagzege vervliegen.

Op de Roche-aux-Faucons moesten Bradbury en Markus opnieuw vroeg lossen en toen geletruidraagster Vollering zelf het tempo ging bepalen, kwamen nog veel meer schaduwfavorieten in de problemen.

Op 300 meter onder de top werd Ghekiere ingerekend door de vier sterkste vrouwen van de dag: Vollering, Niewiadoma en de ploeggenoten Pieterse en Rooijakkers.

NOS Puck Pieters komt als eerste boven

De indrukwekkende Pieterse pakte de vijf bergpunten en verzekerde zich zo van de bolletjestrui. Maar met de numerieke overmacht zat er misschien nog veel meer moois in.

Vollering en Niewiadoma waren aanvankelijk echter niet van plan om door te rijden en zo kon de achtervolgende groep bijna terugkeren.

Vollering, Niewiadoma en Pieterse

Precies op dat moment ging Vollering toch weer in de aanval, want een kleine twee kilometer na de top van de 'Valkenrots' lag nog een bonussprint. Vollering pakte de zes bonificatieseconden, voor Niewiadoma en Pieterse. Voor Kastelijn zat de vlucht erop.

Eendrachtig samenwerkend liepen de drie in de afdaling naar Luik uit tot ruim een halve minuut en daarmee was duidelijk dat zij zouden gaan sprinten om de dagzege.

Niewiadoma probeerde de andere twee te verrassen met een late uitval, maar Vollering dichtte het gat met Pieterse in het wiel. Pieterse begon te sprinten en hield net genoeg over om Vollering voor te blijven.