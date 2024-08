NOS Demi Vollering

NOS Wielrennen • vandaag, 20:38 Vollering blaast tijdrittop weg in Rotterdam, Adegeest bijna: 'Zag ik niet aankomen'

Ze had al tranen in de ogen voor de start. Voor Demi Vollering, dochter van chrysantenkwekers uit Berkel en Rodenrijs, was Le Grand Départ in haar eigen achtertuin een droom die uitkwam.

Dat ze nu al in de gele trui zou staan, dat had zelfs Vollering niet durven dromen. Want al die wattagekanonnen kloppen in een tijdrit van de grote molen door het centrum van Rotterdam, nee dat kon niet.

"Ik zag deze echt niet aankomen", vertelde ze nog en beetje verbouwereerd na afloop. "Dat ik hier nu het geel al pak, in eigen land. De keren dat ik naar beneden keek naar mijn powermeter dacht ik wel: dit gaat wel lekker. Maar we doen dit ook gewoon heel weinig. Ik dacht echt dat dit voor de echte sprintsters was of iemand met power zoals Chloé Dygert."

2:25 Vollering verbaast zichzelf: 'Niet verwacht hier al geel te pakken, heel speciaal'

De dag begon nog met een nieuwe deceptie voor haar ploeg, toen Lorena Wiebes in de sprint geklopt werd door Charlotte Kool. In de schaarse uurtjes tot de start van de tijdrit liep het ook niet op rolletjes. "Ik had een beetje pech in de verkenning. Eerst was er iets met mijn achterwiel, die vervangen moest worden. En toen kreeg ik achter een klapband..."

Haar ploegleider Anna van der Breggen geloofde wel in de kansen van haar kopvrouw. "Anna kwam naar me toe nadat ze de eerste renster van onze ploeg gevolgd had. 'Dit is écht wel een parcours voor jou', zei ze. Ik dacht: ja, ja, het zal wel."

Adegeest verrast, met dank aan Zwift

Dat dacht Loes Adegeest ook. De 28-jarige renster uit Deventer reed in 2019 met onder anderen Vollering, Wiebes en Roxane Knetemann voor het continentale Parkhotel Valkenburg.

1:42 'Herintreder' Adegeest verrast bijna alle tijdrittoppers: 'Met de vorm zit het goed'

Na dat ene jaar had de voormalig topschaatsster een profloopbaan eigenlijk al uit haar hoofd gezet. Via het online fietsforum Zwift, waarop ze twee keer wereldkampioen werd, versierde ze toch een contract bij het Franse FdJ-Suez.

Niet zonder succes. In een van haar eerste WorldTour-koersen, de Cadel Evans Great Ocean Road Race, was ze meteen de beste. Ondanks een handvol ereplaatsen, bleef het vooralsnog bij die ene zege op het hoogste niveau.

Maar vandaag kwam ze wel héél dichtbij. Ze zette al vroeg een toptijd neer en keek vervolgens vanuit de hotseat toe hoe toppers als Ellen van Dijk en Anna Henderson zich op die tijd stukbeten.

En toen kwam wereldkampioen Chloé Dygert. Het verschil op de streep: 17 honderdsten in het voordeel van de Amerikaanse. "Ik had niet verwacht dat het verschil zo klein zou zijn. Ik had wel verwacht dat zij me eruit zou rijden en had er vrede mee. Maar als het verschil zo klein is....".

0:48 Zenuwslopend secondenspel: Adegeest ziet Van Dijk en Faulkner stranden, Dygert nèt niet

Uiteindelijk was Vollering dus nog vijf seconden sneller en werd Adegeest derde. Maar goed ook, want anders zou het wel een tijdje blijven malen. "Het kon ongetwijfeld ergens een stukje sneller, maar het is zo weinig. Net een seconde minder remmen".

Haar tijdrit belooft veel voor de rest van de Tour. "Ik ga gewoon mijn werk doen voor mijn kopvrouw (Evita Muzic en Cecilie Uttrup Ludwig, red.). En als er een kopgroep gaat, dan wil ik erin zitten. Met de vorm zit het wel goed, dat blijkt wel."

Uitzwaaien in het geel

Dat zou wellicht woensdag al kunnen in de zware vierde etappe van Valkenburg naar Luik. Een combinatie van de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik, gemaakt voor sterke rensters met inhoud en klimbenen.

Rensters als Adegeest en Vollering. De laatste zwaait haar achtertuin - al verblijft ze tegenwoordig vooral in Zwitserland - onverwacht in de gele trui.

"Eigenlijk telde het voor mij pas vanaf morgen", beaamde Vollering. "Dat ik nu het geel al heb is wel even schakelen. Ik zat eigenlijk een beetje te hopen dat Lorena (Wiebes, red.) nog over me heen zou knallen. Maar dit is in ieder geval mooi voor de ploeg."

Bekijk hieronder de samenvatting van de vierde etappe in de Tour de France Femmes.

2:48 Samenvatting etappe 3: Vollering wint tijdrit in Rotterdam en neemt gele trui over