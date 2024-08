Getty Demi Vollering in de gele trui

NOS Wielrennen • vandaag, 17:50 Vollering zet Tour-ambities nu al kracht bij met tijdritzege én gele trui

Demi Vollering heeft tegen de verwachtingen in de derde etappe in de Tour de France Femmes gewonnen. De Nederlandse aast vooral in de bergen op prolongatie van haar eindzege in de Tour, maar sloeg haar slag al in de korte, vlakke tijdrit in Rotterdam.

In een rit die leek uit te draaien op en zenuwslopend 'tiendenvansecondenspel', was Vollering (7.25,14) liefst vijf tellen sneller dan wereldkampioene tijdrijden Chloé Dygert, Loes Adegeest, die op haar beurt slechts 0,17 langzamer was dan Dygert eindigde als derde.

Vollering nam ook de gele trui over van Charlotte Kool, de winnares van de openingsrit en de tweede etappe die op dinsdagochtend verreden werd.

2:48 Samenvatting etappe 3: Vollering wint tijdrit in Rotterdam en neemt gele trui over

Lorena Wiebes werd knap zevende op 0.09 van Vollering is nu tweede in het klassement op 0.03 van haar kopvrouw.

Hartje Rotterdam

De route van de enige tijdrit in de Tour de France Femmes slingerde dwars door het hart van Rotterdam, via de Coolsingel en het Hofplein terug naar de Erasmusbrug om langs De Hef via de Willemsbrug te eindigen op dezelfde plek als in de ochtendrit op De Boompjes.

Een parcours dat kansen bood aan tijdritspecialisten als Ellen van Dijk, Riejanne Markus, Anna Henderson en olympisch kampioenen Chloé Dygert (ploegenachtervolging), Kristin Faulkner (ploegenachtervolging en wegrit) en Grace Brown (tijdrit).

Maar vanwege de korte afstand (6,3 kilometer) mochten ook sterke, explosieve sprinters als Lorena Wiebes en Charlotte Kool zich kansrijk achten.

NOS Charlotte Kool in haar gele tijdritpak onderweg in Rotterdam.

Lichte klimmers met klassementsambities, zoals Gaia Realini, wisten dat ze vooral de schade moesten beperken. De Italiaanse van Lidl-Trek slaagde daar niet heel goed in, verloor +0.43 en kijkt na haar tijdstraf in de eerste etappe nu al tegen een achterstand van 1.13 aan op Vollering.

Andere klassementsrensters die nu al stevige schade opliepen waren Neve Bradbury (+0.51) en Evita Muzic (+0.40).

'Golden Grace' heeft pech

'Golden Grace' Brown (zoals het opschrift op haar gouden helm luidde) mocht als eerste van de favorieten een richttijd zetten. Ze startte op haar eveneens gouden fiets overtuigend, maar op de Erasmusbrug reed ze lek.

0:49 Olympisch tijdritkampioene 'Golden Grace' Brown heeft pech met haar gouden fiets

Op een neutrale reservefiets vervolgde ze haar weg, maar kon de dagzege uit het hoofd zetten en gaf uiteindelijk acht seconden toe op de tot dan toe snelste tijd van haar Nederlandse ploeggenote Loes Adegeest (7.30 minuten).

Voor Ellen van Dijk was het parcours wellicht wat kort, maar wel op haar sterke lijf geschreven. Met haar nog altijd niet genezen, maar wel verbeterde enkelbreuk, was ze snelste bij het tussenpunt.

Maar aan de streep beet Van Dijk zich stuk op de tijd van Adegeest, de nummer van het NK tijdrijden. En zij niet alleen: ook Henderson en Faulkner redden het net niet. En ook wereldkampioene Dygert leek de tijd van Adegeest net niet te gaan halen, maar was uiteindelijk toch 0,17 sneller.

Dygert nam de hotseat over van Adegeest, maar zag tot haar verbazing dat Vollering een flink stuk sneller was. Ook Wiebes reed een knappe tijdrit, werd zevende op slechts 0.09 van Vollering, maar dat was niet voldoende om haar kopvrouw voor te blijven in de strijd om het geel.

En die gele trui ging naar Vollering, want de draagster Kool moest 0.25 toestaan op de beste tijd en dat was vijf tellen te veel.

Tot ziens, Nederland!

Vanochtend versloeg Charlotte Kool rivale Lorena Wiebes in een rechtstreeks sprintduel en won zo haar tweede etappe op rij in deze Tour de France Femmes.

Morgen verlaat het peloton Nederland met een etappe die begint met blikvangers uit de Amstel Gold Race en eindigt met de scherprechters van wielermonument Luik-Bastenaken-Luik.

De vierde etappe van Valkenburg naar Luik (122,7 kilometer) begint om 12.25 uur en de aankomst wordt verwacht rond 15.50 uur. De rit is vanaf 13.40 uur live te zien op NPO 1 en de livestream op NOS.nl en de NOS-app.