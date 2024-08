ANP Demi Vollering baalt

NOS Wielrennen • vandaag, 15:54 Vollering verliest geel in Tour Femmes na valpartij, Niewiadoma nieuwe leidster

Demi Vollering is in de vijfde etappe van de Tour de France Femmes, waarin voor het eerst deze editie Frans grondgebied werd aangedaan, haar gele trui kwijtgeraakt door een valpartij in de slotfase.

De rit over 152,5 kilometer vanuit het Belgische Bastenaken naar Amnéville werd gewonnen door Kata Blanka Vas, een ploeggenote van Vollering bij SD Worx-Protime. Maar dat kon het leed maar deels verlichten.

Het geel ging naar de Poolse Canyon-renster Kasia Niewiadoma. Puck Pieterse, die ook bij de valpartij betrokken was maar snel weer opstapte, is op twee seconden op de derde plaats de beste Nederlandse in het algemeen klassement. Vollering zakte van de eerste naar de negende plek op 1.19.

1:13 Vollering hard onderuit in Tour Femmes, geletruidraagster stapt wel weer op

Nog voor het punt van de laatste vijf kilometer bereikt werd, miste een aantal rensters in het peloton, dat jacht maakte op drie koploopsters, bij een rotonde de bocht. Vollering was een van de betrokkenen en moest even bekomen van de val. Gehavend en al zette ze haar weg voort. De schade in tijd bedroeg 1.47 op ritwinnares Vas.

Op het oog lijkt de schade bij Vollering vooral te bestaan uit schaafwonden. "Als het daarbij blijft, is het niet zo erg", zei haar ploeggenote Lorena Wiebes na de finish. "Er komen nog twee bergetappes aan waarin Demi alles goed kan maken."

Getty Blanka Vas zegeviert

De heuvelachtige rit met onderweg de vijf gecategoriseerde beklimmingen ruim (2.100 hoogtemeters) zou weleens het domein van de avonturiers kunnen worden, volgens de bespiegelingen vooraf. Zo zag Elena Pirrone dat blijkbaar ook: de Italiaanse gooide al kort na de start de knuppel in het hoenderhok.

Ze kreeg al snel gezelschap van Michaela Drummond, maar de Nieuw-Zeelandse kon niet voorkomen dat de meeste bergpunten op de Côte de Hotte (drie) in Italiaanse handen kwamen.

Strijd om bolletjestrui

Silvia Persico voerde het naderbij gekomen peloton aan op de top van de klim van de derde categorie en had aan het ene puntje dat ze daaraan overhield genoeg om in het bergklassement naast bolletjestruidraagster Pieterse te komen.

NOS

De koploopsters werden in de kraag gevat, waarna meerdere demarrages volgden, maar vooralsnog kreeg niemand de ruimte. Met name DSM-firmenich-PostNL, de ploeg van sprintster en tweevoudig ritwinnares Charlotte Kool, spande zich in om de boel bijeen te houden.

Toch was het een drietal dat als eerste Frankrijk binnenreed: Wilma Aintila, Amandine Fouquenet en andermaal de actieve Pirrone. Nog voor de top van de Côte de Saint-Pancré waren zij weer achterhaald, terwijl achterin Kool, de leidster in het puntenklassement, het peloton moest laten gaan.

Adegeest probeert het nogmaals

Pieterse verstevigde haar koppositie in het bergklassement door de twee punten op de Saint-Pancré (vierde categorie) te pakken, vlak voor Justine Ghekiere. Aansluitend koos Loes Adegeest voor de tweede keer het hazenpad.

Getty Loes Adegeest

Adegeest greep halverwege de etappe de twee bergpunten op de Côte de Fermont (ook vierde categorie), waarna op kleine achterstand Persico het overgebleven puntje wegkaapte voor de neus van Pieterse.

Terwijl Kool wist terug te keren in het peloton, slaagden de Belgische Julie Van de Velde en in haar kielzog Fem van Empel erin bij Adegeest aan te sluiten. De marge bedroeg een kleine minuut met de achtereenvolgende meute, waaruit Kool andermaal moest lossen.

Punten voor Wiebes en Vos

Op zo'n 47 kilometer van de meet deed het leidende trio geen extra inspanning bij de tussensprint, maar waren twee minuten later Wiebes (13 punten) en Marianne Vos (11 punten) er wel als de kippen bij om het gat met groenetruidraagster Kool te verkleinen.

Er restten nog twee beklimmingen. Op de eerste, de Côte de Briey op 27 kilometer van de streep, kwam tweevoudig wereld- en Europees kampioene veldrijden Van Empel als eerste boven. De voorsprong van de koploopsters was daar van tweeënhalve minuut geslonken tot anderhalve minuut.

Getty Movistar maakt vaart

Twaalf kilometer verderop doemde de iets lastigere Côte de-Montois-la-Montagne op, maar ook nogal altijd van de vierde categorie. Onder aansporing van Movistar was het peloton snel genaderd, maar de twee bergpunten gingen naar Van Empel. Het peloton volgde op 21 tellen.

Van de Velde versnelde, maar kwam niet weg bij haar medevluchtsters. Met nog tien kilometer voor de wielen koesterde het drietal nog een voorsprong van vijftien seconden en leek het eind van ontsnapping nabij.

Totdat bij een rotonde voor in het peloton een groot aantal rensters uit de bocht vloog en onder anderen Vollering onderuitging. Een handvol coureur was de dans ontsprongen en zij achterhaalden de koploopsters. Alleen Adegeest wist aan te sluiten, maar was kansloos in de strijd om de dagzege.

Die ging in de sprint naar Vas, die Niewiadoma en de Duitse Liane Lippert van Movistar voor bleef.