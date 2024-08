AFP Vollering komt gehavend over de finish in de vijfde etappe

NOS Wielrennen • vandaag, 17:02 Gehavende Vollering 'plakt wondjes' na val in Tour Femmes: 'Ziet er positief uit'

Met een van pijn vertrokken gezicht kwam Demi Vollering na de vijfde etappe van de Tour de France Femmes over de finish. Haar elleboog lag open, net als haar bil, en ze greep naar haar rug.

Ploegleider Danny Stam had haar vlak na de race nog niet gesproken, maar vermoedde al dat het bij wat schaafwonden zou blijven. "Zoals ze de laatste anderhalve kilometer naar boven knalde, denk ik dat het wel meevalt, al zal dat ook wel op adrenaline zijn."

Vollering zelf wilde na afloop de media niet te woord staan. Vanuit de teambus riep Stam, die Vollering inmiddels wel had gezien en gesproken: "Ze komt niet meer naar buiten, we gaan even wondjes plakken."

Een paar uur later bracht de renster via SD Worx goed nieuws naar buiten: "Het is afwachten hoe het morgenochtend voelt, maar ik ga ervan uit dat ik morgen de Tour wel kan vervolgen."

Dure valpartij

Het was een dure val op zes kilometer van de finish. Vollering raakte haar gele leiderstrui kwijt. In het klassement staat ze nu negende, op 1.19 minuut achterstand van de nieuwe leidster in het geel, de Poolse Canyon-renster Katarzyna Niewiadoma.

Bekijk hier de valpartij en de samenvatting van de etappe:

De ontgoocheling was groot bij bij Vollerings teamgenoot Lorena Wiebes, die kans maakte op de ritzege. "Ik had geen idee wat er precies gebeurde, op het moment dat we de bocht instuurden lagen zij al op de grond. Ik keek achterom en zag iets geels op de grond."

"Als het bij schaafwonden blijft, is het niet zo erg, daar kan je mee doorfietsen. Laten we niet te veel stressen, want er komen nog twee bergetappes aan waar Demi alles weer goed kan maken", aldus Wiebes.

1:51 Wiebes na harde val Vollering: 'Ik keek achterom en zag iets geels op de grond'

Na de empathie voor Vollering is er ook teleurstelling. Vollering zou de sprint aantrekken voor Wiebes, zodat zij naar de winst zou kunnen sprinten. Nu moest ze voorlangs kruisen. "Ja, dit heb je niet in de hand. Het is pech, ik voelde me echt supersterk vandaag, het is gewoon jammer."

Voor ploegleider Stam was het een verrassing dat zijn geletruidraagster op de grond lag. Hij kreeg alleen door dat er een enorme valpartij was in een blinde bocht, met een renster van SD Worx.

"We sprongen uit de auto en toen lag Demi daar ineens, we waren ook wel een beetje verrast."

De Hongaarse Blanka Vas won uiteindelijk in Amnéville. Toch nog een zege voor SD Worx.

Vollering gunt het haar van harte. "Ik ben blij dat het Blanka Vas gelukt is de etappe te pakken. Ze was zo teleurgesteld dat ze geen medaille op de Olympische Spelen had weten te veroveren, en nu deze prachtige overwinning hier."

Kasia Niewiadoma is de nieuwe leider in het geel. Hoewel ze blij is met die kleur, heeft het ook een bijsmaak. "Dit is niet de manier waarop ik die trui wilde. Maar dit hoort ook bij het spel. Vanaf nu zal het pittig worden."

