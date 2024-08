NOS

NOS Wielrennen • vandaag, 06:22 Etappe 5: heuveltje op, heuveltje af en de Tour de France Femmes is thuis

De Tour de France Femmes komt vandaag thuis. Na drie etappes op Nederlandse bodem en de 'klassieke' finish in Luik, rijdt het peloton tijdens de vijfde etappe Frankrijk in.

De heuvelachtige rit laat zich misschien het beste omschrijven als een overgangsetappe. Na het vlakke Nederland en de steile klimmetjes in de Ardennen is het tijd voor het glooiende landschap van Noord-Frankrijk, als opwarmertje voor de bergetappes.

Wie in de wielerwereld Luik zegt, zegt Bastenaken. De startplaats laat zich dan ook makkelijk raden na de finish van gisteren. Vanuit Bastenaken gaat het in een bijna rechte lijn richting Frankrijk, om na 152,2 kilometer te finishen in Amnéville.

Live bij de NOS De vijfde etappe van de Tour de France Femmes start om 12.05 uur en is vanaf 13.50 uur live te zien op NPO 1 en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Ook zijn de ontwikkelingen van (voor de) start tot finish te volgen in een liveblog. Tijdens de Tour zijn we er elke avond met de Avondetappe. Vanavond schuiven Annemiek van Vleuten, Roxane Knetemann en Hedwig Neels (bekkenfysiotherapeut) aan bij presentator Jeroen Stomphorst.

Onderweg is het zelden vlak, maar de vijf gecategoriseerde beklimmingen zullen voor de meesten geen al te zware beproeving zijn. Al na veertien kilometer moet de eerste worden beklommen. Kort, steil en misschien wel een goed moment om te ontsnappen uit het peloton?

Voor de avonturiers in deze Tour lijkt deze etappe namelijk een mooie kans. Demi Vollering zit al stevig in de gele trui en het zal moeilijk zijn haar in deze rit onder druk te zetten. De ruim 150 glooiende kilometers zijn ook niet de makkelijkste om te controleren voor de ploegen met een sterke sprinter.

NOS Het algemeen klassement na de vierde etappe van de Tour de France Femmes.

Om uit een vroege vlucht kans te maken op de dagzege, zal er wel een sterke groep moeten ontsnappen. Na de Côte de Hotte (derde categorie) volgen ook nog vier klimmetjes van vierde categorie:

Côte de Hotte: 1,3 kilometer à 6,2 procent

Côte de Saint-Pancre: 2,1 kilometer à 6,2 procent

Côte de Fermont: 1,5 kilometer à 5,1 procent

Côte de Briey: 1 kilometer à 4,8 procent

Côte de-Montois-la-Montagne 1,4 kilometer à 5,9 procent

De vraag is hoeveel waarde Puck Pieterse hecht aan haar gisteren verzamelde truien. Ze is na haar ritzege in Luik niet alleen opgeklommen tot de tweede plaats in het algemeen klassement, maar ook leider in het jongeren- en bergklassement.

Als de Tourdebutant, die vierde werd bij de Spelen in de mountainbikewedstrijd, haar bolletjestrui wil verdedigen, moet ze de strijd aangaan. Pieterse heeft tien bergpunten, vandaag zijn er maximaal elf te verdienen.

Silvia Persico liet gisteren al blijken er een doel van te maken, de Italiaanse pikte alle punten op tijdens het rondje over de heuvels nabij Valkenburg.

ANP Puck Pieterse knalt de Redoute op naast geletruidrager Demi Vollering

Ook Justine Ghekiere liet zich in de vierde etappe al even in de kaarten kijken. De Belgische is een specialist als het aankomt op bergtruien, zij won eerder dit jaar het bergklassement in de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia.

Lastige finish

Als de bergpunten zijn verdeeld, kunnen er in Malancourt-la-Montagne nog bonificatieseconden gepakt worden. Daarna gaat het in dalende lijn op hoge snelheid richting finishplaats Amnéville. Daar wacht een lastige finale, in de laatste honderden meters loopt het namelijk verraderlijk omhoog.

Lorena Wiebes en Marianne Vos zullen zeker zin hebben om hier te laten zien wie de sterkste sprint heeft. Of komt er na vier Nederlandse ritzeges verandering in het patroon?