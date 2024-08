ANP Het peloton rijdt de Cauberg op in de vierde etappe van de Tour de France Femmes

In samenwerking met L1 Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 15:13 Valkenburg ziet zichzelf als finishplaats in Tour de France 2026

De start van een etappe van de Tour de France Femmes, vandaag in Valkenburg, smaakt naar meer. Wat burgemeester Daan Prevoo betreft wordt het Zuid-Limburgse stadje ook de aankomstplaats voor een etappe van de manneneditie van de Tour de France in 2026.

Prevoo dicht Valkenburg grote kansen toe. Hij heeft vandaag twee gesprekken met Tour de France-directeur Christian Prudhomme. En volgens de burgemeester toonde de Tourdirecteur zich bij een recent bezoek aan Valkenburg onder de indruk van de grotten. Ook is Prudhomme een groot fan van de Nederlandse Tourwinnaar van 1968, Jan Janssen.

"Ik denk dat een rol als startplaats te hoog gegrepen is voor Valkenburg", zegt Prevoo bij L1 Nieuws. "Ik zou al blij zijn als wij een finish zouden kunnen krijgen."

Twintig jaar na dato

De burgemeester denkt aan de Tour van 2026. "Twintig jaar na dato zou heel mooi zijn. De laatste keer dat we de mannen mochten verwelkomen, was in 2006. Daar gaan we het over hebben", aldus Prevoo.

De manneneditie van de Tour de France maakt regelmatig uitstapjes naar het buitenland. Duidelijk is dat de Tour volgend jaar start met drie etappes in het noorden van Frankrijk, in de regio Lille. In 2026 worden de eerste drie ritten in Catalonië, in en bij Barcelona verreden.

Rotterdam te ver

Wat de plannen voor 2026 betreft, heeft Valkenburg eerder contact gehad met zowel Den Haag als Rotterdam. Daar speelt nog wel een logistiek probleem, zegt Prevoo, want een etappe vanuit Rotterdam rechtstreeks naar Valkenburg is volgens hem te ver voor het peloton.

1Limburg Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg aan de Geul

De burgemeester kijkt nu met een schuin oog naar Breda en zijn collega daar, Paul Depla. Wat Prevoo betreft zou een etappe van Breda naar Valkenburg wél een prima optie zijn voor het peloton.

Puzzelen

Niet onbelangrijk: de kosten. De start van de vierde etappe van de Tour de France Femmes vandaag kost Valkenburg ongeveer 750.000 euro. Dat is een bedrag dat de gemeente in z'n eentje kan betalen.

Maar het vertrek of de aankomst van een etappe in de manneneditie is een stuk duurder. Samenwerken is volgens Prevoo dan ook noodzakelijk om de komst van de Tour naar Valkenburg te kunnen bekostigen. "Het kan niet anders dan dat je het samen met de provincie en andere steden in Nederland doet", aldus de burgemeester. "Een Grand Depart kost zo'n 12 à 15 miljoen, dat kunnen wij niet betalen en daar gaat de provincie ook niet in mee. Dus het is puzzelen."