NOS Wielrennen • vandaag, 06:00 Etappe 4 van de Tour de France Femmes: ode aan het klassieke voorjaar

Strijd op leven en dood. Dat is wat je mag verwachten van een etappe met de Côte de la Redoute, de Roche-aux-Faucons en een dubbele passage van de Geulhemmerberg.

In de vierde etappe van de Tour de France Femmes neemt het peloton afscheid van Nederland. Maar niet voordat er een ode is gebracht aan de enige grote voorjaarsklassieker die ons land (nog) rijk is.

2:19 Geologie in de Tour Femmes: toen de hel losbrak in de Geulhemmerberg

De eerste 40 kilometers van de 112,7 kilometer lange rit van Valkenburg naar Luik gaan namelijk over de wegen van de Amstel Gold Race.

In de eerste 25 kilometer moeten de rensters de Bemelerberg (1,3 kilometer à 4,9 procent), de Cauberg (0,7 kilometer à 8 procent), de Geulhemmerberg (1,1 kilometer à 5,1 procent) en nog een keer de Bemelerberg over, voordat de grens wordt overgestoken naar België.

Daar wacht de vrouwen een monumentale finale met de Mont-Theux (2,8 kilometer à 5,6 procent), de beroemde Côte de la Redoute (1,6 kilometer à 9,4 procent), de Côte des Forges (1,3 kilometer à 7,8 procent) en de Côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 kilometer à 11 procent).

NOS Het profiel van etappe 4 in de Tour de France Femmes.

Inderdaad, dat zijn de scherprechters van Luik-Bastenaken-Luik en ook de finish ligt op dezelfde plek als in 'La Doyenne', op de Quai des Ardennes in Luik.

Behoud Vollering het geel?

De vraag is wie na vandaag het geel omgehangen krijgt. Een parcours als dit is normaal gesproken voorbehouden aan de sterksten van het peloton.

De laatste winnares van Luik-Bastenaken-Luik (die bij de vrouwen overigens begint in Bastenaken) is trouwens Grace Brown, die ondanks een stuurfout op een rotonde in de finale de beste was in een kopgroep van zes.

4:29 Samenvatting Luik-Bastenaken-Luik (vrouwen)

Demi Vollering - winnares in 2021 en 2023 - moest genoegen nemen met de derde plaats en had deze dag vooraf aangekruist om uit te pakken.

Maar dat deed ze - tot haar eigen verbazing - gisteren al, in de tijdrit in Rotterdam. En dus zwaait ze Nederland uit met het geel om de schouders. De vraag is of Vollering die leiderstrui nog af zal staan.