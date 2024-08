NOS Wielrennen • vandaag, 19:08 Van der Poel en Vollering maken buiging voor Pieterse: 'Puck heeft enorm veel talent'

0:33 Pieterse hoort via 'oortje' van Vollering dat ze gewonnen heeft: 'Anna, wie heeft 'm?!'

"Weet je het zeker? Echt? Geef haar even." Met een beetje branie reikt Puck Pieterse naar de gele kraag van Demi Vollering en richt zich via de radio tot de ploegleidster van haar concurrente. "Anna, wie heeft 'm?"

'Anna' is Anna van der Breggen, de vrouw die alles won in het wielrennen, behalve een rit in de Tour de France Femmes. Als de bevestiging komt van de finishfoto valt Pieterse Vollering in de armen.

Winnen bij je debuut is niet veel rensters gegeven. En al helemaal niet in een kletsnatte etappe met de allure van een voorjaarsklassieker. Puck Pieterse deed het in Luik, enkele centimeters voor leidster Demi Vollering.

"Ik weet het ook niet", straalde Pieterse na afloop. "Ik besef denk ik nog niet helemaal hoe groot dit is, omdat het vrij uit het niets komt voor mij. Supertof."

Toerritje

Ruim twee weken geleden stond ze met tranen in de ogen op de voormalige vuilnisbelt van Elancourt bij Parijs. Haar grote doel dit jaar, een medaille bij de Olympische Spelen in het mountainbiken, was even daarvoor verpest door een lekke band. Plek vier was haar lot.

Maar multitalent Puck Pieterse is er de persoon niet naar om bij de pakken neer te zitten. Een dag later verklapte ze tussen neus en lippen door bij Studio Parijs dat ze een 'toerritje ging rijden door Nederland, België en Frankrijk, met finish op Alpe d'Huez'.

"Ik probeerde een beetje te hinten", grinnikte ze vandaag, nadat ze haar Tour-debuut had opgeluisterd met een onvergetelijke ritzege in pas haar veertiende koersdag op de weg.

En dat terwijl ze de Tour maandag voor de start nog een 'tussendoortje' noemde, een opwarmertje voor het WK mountainbiken. Of was dat ook met een knipoog?

Uitzonderlijk talent

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, bij uitzonderlijke talenten als Pieterse. Maar dat is het niet. Zelfs Mathieu van der Poel deed zijn hoed af voor de 22-jarige Amersfoortse.

Net als bij Van der Poel begon het voor Pieterse allemaal met veldrijden. Net als Van der Poel vond ze in het mountainbiken de ideale speeltuin om de onovertroffen technische kwaliteiten ten volle te benutten.

Instagram | mathieuvanderpoel Mathieu van der Poel reageert op Instagram op de overwinning van Puck Pieterse.

En net als bij Van der Poel was het een kwestie van tijd voor ze ook op de weg zou gaan oogsten.

Vorig jaar werd ze in haar tweede profkoers meteen vijfde in Strade Bianche. In haar derde, Omloop Het Nieuwsblad afgelopen februari werd ze achtste en daarna volgden vrijwel alleen maar ereplaatsen in de grote voorjaarskoersen.

Google Streetview

Haar voorjaar duurde tot en met de Ronde van Vlaanderen, waar ze zesde werd. De Waalse klassiekers zijn nog onbekend terrein voor Pieterse.

"Toen we deze etappe verkenden, kwam ik er wel achter hoe goed dit me ligt", vertelde Pieterse. Maar de aankomst op de Quai des Ardennes kende ze nog niet. "Ik was hier nog nooit geweest. Alleen op Google Streetview heb ik wat kunnen bekijken."

1:26 Geen tussendoortje, maar winst bij Tour-debuut Pieterse: 'Was hier nog nooit geweest'

Om dan de juiste keuzes te maken met twee doorgewinterde Luik-specialisten als tegenstanders is knap, meer dan dat zelfs.

Ga maar na: Demi Vollering beleefde hier haar doorbraak in 2019, toen ze namens Parkhotel Valkenburg derde werd in Luik. In 2021 en 2023 was ze de beste. En ook afgelopen editie sprintte ze samen met die andere koploopster Kasia Niewiadoma om de winst, die uiteindelijk naar Grace Brown ging.

In dat gezelschap is Pieterse een groentje, maar niet een zonder plan. "Ik heb geprobeerd te pokeren in de finale, want ik wist dat ik het anders mezelf en het team niet zou kunnen vergeven. Ik wist dat Kasia nog wel aan zou gaan, omdat zij de mindere sprint heeft. En dus was het focussen op Demi en uit haar wiel komen. Maar ze kwam toch nog super dichtbij."

Bekijk hieronder de samenvatting van de vierde etappe in de Tour de France Femmes met de zinderende finale in Luik.

6:31 Samenvatting etappe 4: Pieterse klopt Vollering na 'klassieke' etappe in Luik

De vrouw in de gele leiderstrui kon wel leven met de tweede plek. Haar conclusie? "Dat Puck heel sterk is", zegt Vollering met een brede glimlach. "Puck heeft natuurlijk enorm veel talent. Het is leuk om te zien dat ze zo goed reed en hier die etappeoverwinning pakt."

Uiteindelijk scheelde het maar een paar millimeter of Vollering had haar tweede etappe op rij gewonnen. "Ik dacht eventjes: ik ga er nog overheen. Maar op de lijn voelde ik wel dat het net iets te weinig was. Toen bleef het heel lang stil en zat ik nog een klein beetje te hopen. Maar het is ook wel mooi voor Puck."

Tevreden Vollering

Toch was het een prima dag voor Vollering en haar ambities om haar titel te prolongeren. Ze pakte 0.29 op de meeste van haar concurrenten, griste onderweg nog zes bonificatieseconden mee en mocht ook op de streep zes bonustellen bijschrijven.

En dus zit de gele trui na vandaag nog steviger om de schouders. De enige vrouw binnen de halve minuut van Vollering: Pieterse op 0.22.