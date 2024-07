NOS Wielrennen • vandaag, 20:11 Groenewegen is uitgesprint in Tour: 'Maar kan nog wel bidonnetjes brengen' Bart van Dooijeweert Volgt de Tour de France in Frankrijk

Bart van Dooijeweert Volgt de Tour de France in Frankrijk



2:52 Groenewegen zat niet in de juiste sprintpositie: 'Ook niet de beste benen'

Enigszins gelaten kwam Dylan Groenewegen dinsdag over de streep na de zestiende etappe van de Tour de France. Normaal gesproken kan de Amsterdamse sprinter nog wel eens temperamentvol reageren na een tegenvallend resultaat, maar met al een ritzege op zak is alles anders.

Er zijn nog vijf etappes te gaan in de Tour, maar voor Groenewegen eindigde de ronde al min of meer dinsdagmiddag in Nîmes. In de laatste massasprint kwam de Nederlands kampioen niet verder dan een schamele negentiende plaats.

Vooraf was de vrees dat veel sprinters en hun helpers na de zestiende etappe de Tour zouden verlaten. Maar zo zit Groenewegen niet in elkaar. "Ik kan nog genoeg doen voor de ploeg, we hebben nog wat doelen."

Balans opmaken

Vooralsnog is Groenewegen de enige Nederlandse etappewinnaar deze Tour. Anderhalve week geleden sprintte hij naar de winst in de zesde rit.

Het voelt wat gek voor de 31-jarige renner om nu al de balans op te maken en niet op de Champs-Élysées in Parijs. Maar al met al is hij tevreden met zijn nogal wisselvallige uitslagen in de massasprints (achtereenvolgens 5de, 12de, 1ste, 25ste, tweemaal 9de en 19de).

ANP Groenwegen was vandaag niet fris genoeg om goed te sprinten na de zware Pyreneeënritten

"Je kunt er beter eentje winnen en verder niks, dan steeds elke keer net tekort komen. Vorig jaar werd ik 2de, 3de, 4de en 5de, daar heb je uiteindelijk helemaal niks aan."

Het was voor Groenewegen de zesde Tourzege in zijn carrière. Slechts zes Nederlandse renners wonnen er ooit meer: Joop Zoetemelk, Gerrie Knetemann, Jan Raas (allen tien), Jean-Paul van Poppel (negen) en Jan Janssen (zeven).

Voor zijn Australische ploeg Jayco AlUla is de Tour ook geslaagd dankzij de ritwinst van Groenewegen. "We zijn qua budget geen UAE, Visma of Bora. Maar we hebben wel een etappezege op zak en daar zijn we heel trots op."

Teruggeven

"Er zijn nog een paar dagen om de Tour nog mooier te maken", zegt Groenewegen. "Het zijn alleen niet meer mijn etappes, die zijn achter de rug."

ANP In de zesde etappe was het feest voor Groenewegen en zijn teamgenoten

"We wisten dat voor mij de eerste twee weken het belangrijkst waren. Het is gelukt om een etappe te winnen en nu kan ik nog iets teruggeven aan mijn ploeggenoten."

De Britse kopman Simon Yates hoopt een bergrit te winnen, terwijl de Australiër Michael Matthews zijn zinnen op de heuvelrit van donderdag heeft gezet. "Yates rijdt steeds beter en Matthews is ook goed in vorm", vindt Groenewegen.

"Ik kijk er wel naar uit om iets terug te doen voor ze, want in de eerste twee weken heeft de ploeg veel voor mij gewerkt. Heel fris voel ik me niet meer, maar ik kan ze een beetje uit de wind houden in het begin van de etappes of een keer een bidonnetje halen."

Geen 'lekkere worst'

In de loodzware Alpen-etappes van vrijdag en zaterdag wordt het afzien voor Groenewegen. "Ik had het in de Pyreneeën al erg zwaar en was daardoor vandaag ook niet meer fris om goed te sprinten."

Normaal wacht voor de sprinters na alle bergritten de beloning op de Champs-Élysées in de vorm van de meest iconische massasprint van het jaar. Maar doordat de Olympische Spelen dit jaar in Parijs zijn, is alles anders. "Die lekkere worst na de bergen is er nu niet", zegt Groenewegen gelaten. "Maar ik hobbel gewoon lekker door naar Nice."