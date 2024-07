NOS Wielrennen • vandaag, 17:47 Philipsen wint laatste massasprint in Tour na perfecte lead-out Van der Poel

Jasper Philipsen heeft de laatste massasprint in de Tour de France gewonnen. De Belg werd in de laatste 300 meter perfect afgezet door zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel en boekte zo zijn derde ritzege in de Ronde van Frankrijk.

Biniam Girmay, deze Tour ook al goed voor drie zeges, kwam niet aan sprinten toe. De drager van de groene puntentrui ging op 1,5 kilometer van de streep onderuit. Hij stapte wel weer op, maar liep kostbare punten voor zijn klassement mis.

De Duitser Phil Bauhaus werd tweede, de Noor Alexander Kristoff sprintte naar de derde plaats in Nîmes. Danny van Poppel was de beste Nederlander op de tiende plaats, Dylan Groenewegen werd 19de.

Na een spectaculair Pyreneeënweekend en een welverdiende rustdag begon de derde en laatste week van de Tour de France met een typische, vlakke overgangsetappe op weg naar de Alpen.

Laatste kans

Voor de pure sprinters was het de laatste kans op dagsucces, omdat het traditionele afsluitende sprintersbal op de Champs-Élysées deze editie heeft plaatsgemaakt voor een slottijdrit in Nice.

De sprinters waren erop gebrand om zich nog een keer te laten zien op de kaarsrechte boulevard in het zuiden van Nîmes, voordat het peloton de bergen weer in trekt.

Vandaag was het parcours nog vlak: in de 188 kilometer tussen Gruissan en Nîmes hoefden de renners alleen de bescheiden Côte de Fambetou, een pukkeltje van 1,2 kilometer à 5 procent gemiddeld, over.

Aanvallers wisten daarom wel beter dan het op te nemen tegen de sprintersploegen. En zo kabbelde de etappe lang voort, tot op 92 kilometer van de aankomst de tussensprint in beeld kwam. Mathieu van der Poel trok het sprintje aan, dat werd gewonnen door Brian Coquard.

Philipsen wist Girmay voor te blijven en liep zo vier punten in op de groenetruidrager uit Eritrea.

Reuters De dappere Gachignard in de aanval

Toen het daarna weer stilviel, kon Fransman Thomas Gachignard het toch niet laten om op avontuur te gaan. De Tourdebutant van TotalEnergies reed bijna 70 kilometer in zijn eentje voor het peloton uit, maar 25 kilometer voor de finish gebeurde het onvermijdelijke: hij werd weer teruggepakt.

Op weg naar Nîmes was het dringen voor de sprintersploegen. De finale op de Boulevard du Président Salvador Allende was redelijk technisch, waardoor positionering extra belangrijk was. Op 2,5 kilometer van de streep moesten de renners een haakse bocht door en daarna volgden nog drie rotondes.

'Hectisch'

Daar ging het mis voor Girmay: de groenetruidrager ging onderuit en kon een vierde ritzege meteen uit zijn hoofd zetten. Ook Nederlander Marijn van den Berg ging tegen het asfalt, maar ook hij stapte weer op zijn fiets.

1:16 Teunissen zat achter Girmay bij val: 'Niemand remt, een typische sprint'

"Het was hectisch, chaotisch", vertelde Mike Teunissen, ploeggenoot van Girmay, na de rit. "Ik zat in zijn wiel. Iemand voor hem maakte een zwieper en hij ging eroverheen."

De schade lijkt mee te vallen bij de Eritreër. Hij landde op zijn knie en heeft twee hechtingen in zijn elleboog, maar er zijn geen botten gebroken.

Philipsen heeft dankzij zijn zege en de onfortuinlijke val van Girmay opeens weer zicht op de groene trui. Het verschil in het puntenklassement is nog 32 punten.

De klassementsrenners beleefden een rustige dag. In aanloop naar de etappe werd gesproken over mogelijke waaiers, maar al snel bleek dat het niet hard genoeg waaide. Chaos bleef daardoor uit.

Dat zal in de laatste vijf etappes van de Tour waarschijnlijk wel anders zijn, als de renners in het zuiden van Frankrijk gaan strijden om de laatste prijzen.