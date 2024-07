AFP Biniam Girmay juicht

NOS Wielrennen • vandaag, 06:36 Opent Girmay deur voor meer Afrikanen in Tour? 'Veel jongens met fantastische waardes' Bart van Dooijeweert volgt de Tour de France

Hij was de sensatie van de eerste twee Tourweken en gaat vandaag voor zijn vierde etappezege. En het moet raar lopen wil Biniam Girmay de groene trui niet naar Nice brengen.

De 24-jarige Eritreeër schreef eerder deze Tour de France geschiedenis door als eerste renner met een zwarte huidskleur een etappe te winnen. Later voegde hij daar nog twee ritzeges aan toe. Girmay is hét rolmodel van het Afrikaanse wielrennen.

"Dit jaar ben ik de enige zwarte renner in de Tour de France. En om eerlijk te zijn: dat is niet leuk", stelde Girmay na zijn derde ritzege vast. "Ik zou graag willen dat er meer Afrikaanse profrenners zijn."

Anno 2024 is wielrennen nog altijd een sport die gedomineerd wordt door West-Europese renners. Er zijn ook Amerikanen, Canadezen, Australiërs en witte Zuid-Afrikanen in het peloton. En de laatste jaren maken Zuid-Amerikaanse landen als Colombia en Ecuador een flinke opmars.

En ook de fans langs de kant van de weg zijn op een enkele uitzondering na wit. "Wielrennen is nog niet echt een mondiale sport, zoals veel andere sporten", zei Girmay dan ook.

Volksfeest

"Het zou mooi zijn als mijn overwinningen leiden tot meer renners uit verschillende landen in het wielrennen."

In Eritrea hebben de successen van Girmay grote impact. Intermarché-Wanty, de ploeg van Girmay, plaatste eerder deze Tour een video van een volksfeest dat in de straten van hoofdstad Asmara losbarstte na de eerste etappezege.

"De mensen daar leven ontzettend mee", weet Aike Visbeek, de Nederlandse ploegleider van Girmay. "Eritrea is een land met een echte wielercultuur. Ze hebben heel lang op dit succes gewacht en als het dan lukt is dat voor hen natuurlijk fantastisch."

Meer Afrikaanse renners?

Intermarché herkende het talent van Girmay in 2021 en haalde hem toen hij net 21 was naar de ploeg. Inmiddels rijden ook zijn 19-jarige broer Mewael Girmay en de 20-jarige Aklilu Arefayne uit Eritrea voor de opleidingsploeg van de Belgische formatie.

Volgens Visbeek zijn het slechts twee van de vele wielertalenten die Afrika rijk is. "Ze rijden niet bij ons omdat ze uit Afrika komen, maar omdat wij potentie in ze zien. Er zijn heel veel jongens met fantastische waardes, het zijn allemaal testwonders. Daar ligt het niet meer aan."

Zaak is nu om de talenten al op jonge leeftijd te laten kennismaken met wielrennen op topniveau, in Europa. "Het broertje van Biniam en Arefayne rijden nu voor het eerst in Europa en moeten nog leren overleven in de nerveuze koersen hier."

"Dit jaar hebben ze door valpartijen al een stuk of zeven fietsen kapotgereden. Dat is een enorme kostenpost voor de opleidingsploeg."

"Het broertje van Biniam heeft alles om een goede sprinter of lead-out (iemand die de sprint aantrekt voor een ander, red.) te worden. Maar als je niet kan sturen, dan wordt het heel lastig. Dat moet hij nu op zijn negentiende gaan leren, misschien heb je vier jaar nodig om het onder de knie te krijgen", legt Visbeek uit.

AFP Met nog zes etappes te gaan heeft Girmay een ruime voorsprong in het puntenklassement

"Hij ligt daarmee al zo ver achter op schema. Jongens uit Europa leren dat al als ze twaalf of vijftien zijn."

Jonge Afrikaanse talenten vroeg naar Europa halen, dat zou volgens Visbeek de volgende stap moeten zijn. "Dan hoor ik dat wielerbond UCI bezig is om een fietsensponsor te zoeken voor Afrikaanse clubs. Maar daar draait het helemaal niet om. We moeten kijken hoe we ze een betere opleiding geven, door ze bijvoorbeeld een paar maanden in Europa te laten koersen."

Spiegel

Hoe dan ook, Girmay hoopt dat zijn successen een aanzet zijn voor verdere globalisering van de wielersport. "Het zou mooi zijn als de Europese ploegen gaan investeren in het Afrikaanse wielrennen. Dan krijgen we een veel internationaler peloton."

Zijn succes in de Tour is een beetje overweldigend voor Girmay, maar heeft hem ook veel vertrouwen. "Ik kijk voor elke etappe in de spiegel en zeg tegen mezelf: daar gaan we weer!"

Zijn status als rolmodel voor een heel continent draagt hij graag. "Ik voel me er wel comfortabel bij. Want ik geniet hier in de Tour van alles wat ik doe."