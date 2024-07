ANP

NOS Wielrennen • vandaag, 09:57 Steeds meer mondkapjes in de Tour: 'Andere sporten denken vast dat we gek zijn' Bart van Dooijeweert volgt in Frankrijk de Tour

Het coronavirus is ook in 2024 nog een groot thema in de Tour de France. Sommige renners dragen mondkapjes en schudden geen handen. Andere teams lijken zich geen zorgen te maken. En er rijden besmette renners rond, zoals Geraint Thomas.

Wat Remco Evenepoel ervan vindt dat Thomas met zijn positieve coronatest nog steeds in de Tour de France is? "Ik hoop maar dat hij achter mij rijdt", aldus de Belgische drager van de witte trui.

Als een renner na een positieve test geen klachten heeft, mag hij volgens de regels in koers blijven. Thomas reist niet mee met de teambus en draagt een kapje, tot de etappe begint.

Thomas' teamgenoot bij Ineos Tom Pidcock verliet gisteren wel de Tour met coronaklachten. Pidcock en Astana-renner Michael Mørkøv zijn tot dusver officieel de enige renners die wegens covid de ronde hebben verlaten.

Er wordt wel gefluisterd dat er meer renners om die reden hebben opgegeven. De laatste dagen kent de Ronde van Frankrijk dagelijks een handvol uitvallers.

Pogacar voor Tour besmet

Zeven van de 22 ploegen in de Tour gebruiken inmiddels mondkapjes: Ineos, Soudal-Quickstep, EF Education, Bahrain-Victorios, Groupama FDJ, Israel Premier Tech en Visma - Lease a Bike.

De Nederlandse ploeg is het hele jaar al behoorlijk voorzichtig. "Bij andere sporten zullen ze denken dat wij gek zijn, omdat we nog steeds op corona testen en maskers dragen", zegt sportief directeur Merijn Zeeman van de Nederlandse ploeg. "Maar wielrennen draait om uithoudingsvermogen. Als je een infectie krijgt, presteer je gewoon minder."

"Daarom nemen we voorzorgsmaatregelen. Daarmee maak je de kans op besmetting van corona of een ander virus wat kleiner. Maar je kunt het risico natuurlijk niet uitsluiten. We doen gewoon voorzichtig."

En dus dragen Jonas Vingegaard, Wout van Aert en de andere renners van Visma in het hotel, in de bus en bij de start van elke rit een mondkapje. "Wat Pogacar is overkomen, is eigenlijk het beste", zegt Zeeman grappend. "Hij kreeg twee weken voor de Tour corona en is nu immuun. Hij kan heel relaxed zijn, terwijl de rest aan het stressen is."

NOS Mondkapjes bij INEOS

Bij UAE Emirates, de ploeg van geletruidrager Pogacar, gaat het er inderdaad een stuk meer ontspannen aan toe. Er is nog geen mondkapje gesignaleerd bij het sterkste team van deze Tour.

Toen Juan Ayuso enkele dagen geleden moest afstappen, werd in Spaanse media gesuggereerd dat de helper van Pogacar corona zou hebben. Dat werd door de teamleiding van UAE ontkend.

Al in 2022, toen corona nog een serieus probleem was in de samenleving, liet UAE Ayuso met een coronabesmetting de Vuelta uitrijden. Zoals Thomas nu ook in de Tour blijft.

Geen coronaprotocol

Evenepoel gaf vorig jaar wel op na een positieve coronatest in de Giro d'Italia. Hij droeg toen de roze leiderstrui. "Ik hoop dat niet nog een keer mee te maken", aldus de Belgische nummer drie van het klassement.

ANP Evenepoel verscholen achter zijn masker

Nu de 24-jarige Belg bezig is aan een sterke Tour (naast zijn derde plaats draagt hij ook de witte trui voor beste jongere) waakt hij ervoor dat het Giro-scenario zich herhaalt.

Vrijdag deed Evenepoel een oproep aan de Tour-organisatie om de coronaregels van 2021 en 2022 weer in te voeren: iedereen met mondkapjes bij de start en finish en anderhalve meter afstand. "Bij de start en finish is zoveel volk. Corona komt dan snel binnen in het peloton", zei Evenepoel.

De Tourorganisatie ziet nog geen aanleiding om het coronaprotocol af te stoffen en opnieuw in te voeren. Maar zaterdag bij de start droegen journalisten en cameramensen die Evenepoel en zijn ploeggenoten wilden interviewen al wel een mondkapje.

