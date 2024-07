Reuters Jonas Vingegaard

NOS Wielrennen • vandaag, 21:24 'Vingegaard had geen mindere dag vandaag, Pogacar was gewoon geweldig'

Volledig uitgeteld kwam Jonas Vingegaard zaterdag over de finish van de Pla d'Adet na de 14de etappe in de Tour. Zwijgend en met de blik strak naar de grond gericht, fietste hij uit voor de teambus.

Ploeggenoot Matteo Jorgenson en ploegleiders Grischa Niermann en Frans Maassen gaven de Deense kopman van Visma-Lease a Bike een schouderklopje. Er werd geen woord gewisseld. Iedereen binnen de Nederlandse ploeg wist: met bijna twee minuten achterstand op de ontketende Tadej Pogacar gaat het een hels karwei worden om de Tour opnieuw te winnen.

Na een uitgebreide douche kwam Vingegaard een half uur na de finish de bus uit om zijn verhaal te doen. "Ik ben een beetje blij en een beetje verdrietig", zei hij. "Ik heb een goede prestatie geleverd, daar kan ik niet teleurgesteld over zijn. Maar toch is het teleurstellend om veertig seconden te verliezen."

'Heel hoog niveau'

Die woorden werden ondersteund door de ploegleiding van Visma. Sportief directeur Merijn Zeeman zag aan de wattages dat Vingegaard een topprestatie had geleverd in de eerste Pyreneeënrit. "Hij heeft echt een heel hoog niveau gehaald, hij kan niet zo heel veel harder."

"Dat zegt ook wel iets over de prestatie van Pogacar. Jonas had geen mindere dag vandaag, Pogacar was gewoon geweldig."

Bekijk hieronder de reactie van Vingegaard en Visma-Lease a Bike-ploegleider Grischa Niermann.

Juist vandaag had Visma gehoopt dat de kopman tijd terug zou pakken op Pogacar, of minstens gelijke tred zou houden. Eerder pakte de Sloveen van UAE al wat tijd in de heuvels en een tijdrit. Maar het hooggebergte zou Vingegaard beter moeten liggen.

"Het eerdere tijdsverlies was ingecalculeerd, maar dat van vandaag zeker niet", zei ploegleider Niermann. "We wisten wel dat Pogacar zou gaan aanvallen, maar we hadden gehoopt dat Jonas mee zou kunnen."

Ook Niermann vond dat Vingegaard een goede etappe had gereden. "Jonas voelde zich goed en heeft een sterke laatste klim gereden. We mogen eigenlijk niet teleurgesteld zijn."

Bekijk hier de samenvatting van etappe 14:

5:31 Samenvatting etappe 14: Pogacar kraakt Vingegaard op slotklim naar Pla d'Adet

Dat gevoel wordt ook verklaard door de staat waarin Vingegaard aan de Tour begon. Na zijn zware valpartij in april in de Ronde van Baskenland lag hij anderhalve week op de intensive care met diverse zware blessures. Het werd een race tegen de klok om fit te zijn voor de Tour.

Kop en schouders

"We weten allemaal wat er met Jonas gebeurd is, maar daar wil ik niet elke keer op terugkomen", zei Zeeman. "We zijn nu in de Tour en Jonas heeft weer een geweldige etappe gereden. Alleen steekt Pogacar er met kop en schouders bovenuit."

Met nog zeven etappes te gaan bedraagt het verschil tussen de twee Tour-favorieten 1.57 minuut. "Dat zullen ze bij UAE als een mooi gat bestempelen en daar geef ik ze gelijk in", zei Zeeman. "Maar wij geven niet op, hoor. Hopelijk kunnen we het tot Nice spannend maken."

"We moeten gewoon een moment vinden waarop Jonas de bovenliggende partij is. We hebben dat al één keer gezien deze Tour", verwijst de Visma-directeur naar de elfde etappe, toen Vingegaard zijn concurrent klopte in de sprint om de dagzege.

"Hopelijk komt er nog zo'n moment. Jonas moet dan een superdag hebben en dan gaan we zien hoe goed Pogacar is. Als Pogacar dan ook goed blijkt te zijn, dan is hij de verdiende winnaar van de Tour."

Zover wilde Vingegaard nog niet vooruitkijken. Hij sprak zichzelf alweer moed in voor de etappe van morgen. "Die rit ligt me wat beter dan vandaag. Het is een langere rit met nog zwaardere klimmen. Hoe zwaarder, hoe beter voor mij."