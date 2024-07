Reuters Mathieu van der Poel onderweg op de flanken van de Tourmalet in de eerste Pyreneeën-rit.

NOS Wielrennen • vandaag, 22:24 Van der Poel wil uitrijden tot in Nice: 'Weet wat ik moet doen om goed uit Tour te komen'

Gisteren ging hij al in de aanval, maar was uiteindelijk kansloos in de op hol geslagen waaieretappe naar Pau. Vandaag probeerde Mathieu van der Poel het weer. Tegen beter weten in.

In de zware bergetappe met drie joekels van Pyreneeëncols zou een renner van zijn postuur nooit om de zege kunnen strijden, dat wist hij ook wel. Maar eenmaal in bedevaartsoord Lourdes, na een spervuur aan aanvallen van zestig kilometer, bevond hij zich toch opeens in de kopgroep.

"Het idee achter die aanval? Dat vraag ik mezelf soms ook af", lachte de wereldkampioen na afloop. "Ik zit liever op zo'n dag in de vlucht dan dat ik in het peloton zit of in de gruppetto. Ik denk dat het een geslaagde dag was."

2:24 Van der Poel had 'lekker dagje' in de aanval: 'Liever in vlucht dan in gruppetto'

De gruppetto (ook wel bekend als 'bus') is de groep met sprinters en andere mindere klimgoden, wiens enige zorg is om binnen de tijdslimiet aan de meet te zijn. Het tempo ligt misschien lager, maar ook zij moeten al die hoogtemeters overwinnen.

Van der Poel koos voor de vlucht naar voren en bleek vervolgens verrassend goed mee te kunnen op de mythische Tourmalet. Na 19 kilometer klimmen kwam hij zelfs met de besten boven. "We kregen weer weinig speelruimte, want ook in het peloton ging het weer heel hard. Ik denk dat er weer heel wat records gesneuveld zijn. Maar ik voelde me heel goed, ook bergop."

Historisch besef

Wellicht haalde Van der Poel vandaag extra motivatie uit het feit dat zijn opa Raymond Poulidor 50 jaar geleden de eerste winnaar werd van een Tour-etappe in Pla d'Adet? Tour-baas Christian Prudhomme onthulde vandaag zelfs een standbeeld van Poupou aan de voet van die slotklim.

Dergelijk sentiment is niets voor Van der Poel. "Nee, dat wist ik niet. In zo'n bergrit zal ik hem ook nooit opvolgen denk ik."

0:20 Historie op Pla d'Adet vereeuwigd in standbeeld van Poulidor

Het goede gevoel, daar gaat het om in de rest van deze Tour voor Van der Poel. Gisteren vroeg ploegleider Christoph Roodhooft zich al hardop af of het wel zinvol was om deze Tour uit te rijden. Over drie weken is immers de olympische wegrit al, een van de hoofddoelen van Van der Poel dit seizoen.

"Een moeilijke vraag", mijmerde Roodhooft. "Voor mij onbeantwoordbaar. De gemoedstoestand van Mathieu en het plezier dat hij hier nog heeft, zal een doorslaggevende factor zijn. Als hij zich niet oké meer voelt, dan zullen we dat wel merken."

'Bedoeling om tot in Nice te gaan'

De aanvalslust van de afgelopen dagen laat zien dat het met dat gevoel wel goed zit. "De bedoeling is sowieso om tot in Nice (de finishplaats van de Tour, red.) te gaan. Ik weet zelf wel wat ik moet doen in zo'n Tour om daar goed uit te komen."

Daarmee doelt Van der Poel op zijn traject naar de wereldtitel vorig jaar. Ook toen zaten er twee weken tussen zijn (relatief anonieme) Tour en het WK in Glasgow. "Er zijn zo weinig ritten voor klassieke renners tegenwoordig, dat dat niet heel moeilijk is om te doen."