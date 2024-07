NOS De 15de etappe in de Tour de France is een zware bergrit van Loudenvielle naar Plateau de Beille.

NOS Wielrennen • vandaag, 08:03 Etappe 15: loodzware Pyreneeën-rit op Franse nationale feestdag

Op 14 juli 1798 bestormde een woedende menigte de Bastille-gevangenis in Parijs. Hoewel er op dat moment maar negen gevangenen aanwezig waren, was de bestorming van enorme betekenis voor de Fransen. Het was namelijk het begin van het einde van de absolute monarchie. De Franse revolutie overspoelde het land en daarna de wereld.

Nog altijd is 14 juli de nationale feestdag in Frankrijk. Geen betere dag voor een loodzware Pyreneeën-rit in de Tour de France.

De 15de etappe is maar liefst 197,7 kilometer lang. De start is in Loudenvielle en al direct na het officiële startsein is het klimmen geblazen. En dat is zeker niet voor het laatst deze etappe, want er staan maar liefst vijf zware beklimmingen op het menu: vier van de eerste categorie en een van de buitencategorie: de slotklim naar Plateau de Beille.

NOS Profiel van de vijftiende etappe

Zaterdag kreeg Jonas Vingegaard een gevoelige tik van de 'hulk' in het geel, Tadej Pogacar. Maar meteen na de aankomst in Pla d'Adet, 39 seconden na zijn grote rivaal, sprak hij zichzelf alweer moed in. "De rit van zondag ligt me wat beter dan vandaag. Het is een langere rit met nog zwaardere klimmen. Hoe zwaarder, hoe beter voor mij."

Op de Galibier en de Tourmalet lag de wielerhistorie voor het oprapen. Maar ook zondag is wielergeschiedenis geschreven, in positieve en negatieve zin.

De Col de Peyresourde (6,9 km à 7,8 procent) werd al in 1910 voor het eerst bedwongen en werd al talloze malen bedwongen door de renners. Slechts een keer was een Nederlander als eerste boven: in 1988 was dat Steven Rooks in zijn bolletjestrui.

Band met Casartelli

Volgens Tom Dumoulin en Steven de Jongh (te gast in De Avondetappe) is de Col de Menté (9,3 km à 9,1 procent) "echt gruwelijk steil". Dat weerhield anti-klimmer Erik Dekker echter niet om in 2005 als eerste over de top te komen.

Die dag was Dekker samen met ploeggenoten Karsten Kroon en Michael Boogerd meegeslopen in de vlucht van de dag. De laatste kon het net niet afmaken op de slotklim naar Pla d'Adet, maar indrukwekkend was het wel.

Opvallend was het gebaar van Kroon, toen hij uiteindelijk werd ingelopen door de groep met geletruidrager Lance Armstrong. Hij wees naar een wit bandje om zijn onderarm. Daarop stond: Fabio.

AFP Karsten Kroon en Michael Boogerd, met witte armband ter ere van Fabio Casartelli, leiden de dans in de kopgroep.

De olympisch kampioen van Barcelona in 1992 (voor Dekker trouwens) overleed tien jaar eerder in de Tour van 1995 na een val in de afdaling van de Col de Portet-d'Aspet (4,3 km à 9,7 procent).

Vandaag passeren de renners het monument van de Fabio Casartelli, die zonder het te weten naamgever werd van Fabio Jakobsen.

De Tour bij de NOS De 15de etappe begint is vanaf 11.45 uur van start tot finish te zien op NPO 1 en de livestream op NOS.nl en de NOS-app. De Avondetappe is in verband met de finale van het EK voetbal om 22.05 uur te zien op NPO 3. Natuurlijk kun je ook altijd meekijken via de livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Oud-renner Tom Dumoulin en Stef Clement en kinderboekenschrijver Susanne Roos zijn te gast bij Dione De Graaff.

In het tweede deel van de etappe wacht de renners vandaag ook nog de Col d'Agnes (10 km à 8,2 procent) en de slotklim naar Plateau de Beille (15,8 km aan 7,9 procent).

De klim naar dat skidorp liegt er niet om en daarom staan ook alleen grote namen op de erelijst. En de naam van Jelle Vanendert. In 2011 was de lange, ranke Belg verrassend de sterkste in de Pyreneeën.

Daarmee dachten de Belgen weer een topklimmer in de gelederen te hebben, maar ondanks twee tweede plaatsen in de Amstel Gold Race en een derde plaats in de Waalse Pijl kon hij die verwachtingen nooit helemaal waarmaken.

1:44 Dag van morgen: een verhaal over rock en metal

Vooral de mindere klimmers zullen slecht slapen vannacht. Klimmen vanuit de start is voor hen immers een nachtmerrie. Voor aanvallers biedt dat juist weer kansen, want waarschijnlijk zal op de Peyresourde de schifting al gemaakt worden.

"We hebben het er in de bus al even met de renners over gehad: dat wordt opwarmen morgen", vertelde Steven de Jongh, ploegleider van Lidl-Trek al. Reden genoeg om rond het middaguur klaar te zitten voor de tv of de livestream. De officiële start is namelijk om 12.05 uur, de finish wordt verwacht rond 17.40 uur.