Etappe 11: ideale dag voor avonturiers, ook Pogacar heeft deze dag omcirkeld

Waar er gisteren weinig animo was om in de kopgroep te zitten, zal dat vandaag anders zijn. De elfde etappe van de Tour de France is namelijk perfect voor de avonturiers van het peloton.

De Tour trekt weer naar het zuiden van Frankrijk en dat is vooral in de laatste vijftig kilometer te merken aan de hoogtemeters. Dan krijgen de renners vier bergen voor hun kiezen.

Na de Col De Neronne (tweede categorie), de Puy Mary Pas De Peyrol (eerste categorie), de Col De Pertus (tweede categorie) is de Col de Font De Cère (derde categorie) de slotklim. De finish ligt twee kilometer na de top in Le Lioran.

Een uitgelezen dag om in de vlucht te zitten dus, denkt ook geletruidrager Tadej Pogacar. De Sloveen verwacht dat er een grote kopgroep gevormd gaat worden, maar heeft ook zelf voorzichtig deze dag omcirkeld in zijn agenda. Dat liet hij tijdens de eerste rustdag van deze Tour weten.

"Het zou heel leuk zijn om deze rit voor de winst te gaan, maar het wordt wel een heel pittige dag", keek de Sloveen alvast vooruit. "Vooral de laatste kilometers zijn superzwaar en voor die tijd wordt het heel lastig om de boel te controleren."

'Superlastige streek'

"Het zijn serieus lastige klimmetjes", vindt ook Tom Dumoulin, oud-renner en huidig analyticus bij de NOS. "Ze zijn best wel steil. Ik verwacht dat een ontsnapping naar de finish gaat rijden. Maar er zal zeker ook een klassementsgevecht plaatsvinden."

Michael Boogerd, eveneens voormalig wielrenner, verwacht ook een pittige rit in het centraal massief. "Daar zijn we verleden jaar ook geweest. Een superlastige streek om te koersen. Het zijn niet echt cols, maar wel verschrikkelijk steile beklimmingen. Het is vaak ook heel warm in die streek. Dit soort ritten kijk ik naar uit. Een pittig ritje."

2:09 Touretappe elf finisht op de flanken van 'Europa's supervulkaan'

Le Lioran is geen onbekende finishplaats in de Tour. Onder meer in 2016 was de eindstreep ook daar getrokken. Toen sloeg de Belg Greg Van Avermaet een dubbelslag. Hij won de etappe en pakte de gele trui.

Het was die dag een Belgisch feestje, want Thomas De Gendt kwam als tweede over de finish. Ook in 1975 was dat het geval toen de Tour finishte in Le Lioran. Toen werden de Belgen Michel Polentier en Eddy Merckx één en twee.

Wellicht kan Remco Evenepoel de Belgische traditie dit jaar voortzetten. Maar als Pogacar zijn zinnen heeft gezet op een Touretappe, zal het voor de jongeling moeilijk worden om de zege binnen te halen.

Wellicht kan Remco Evenepoel de Belgische traditie dit jaar voortzetten. Maar als Pogacar zijn zinnen heeft gezet op een Touretappe, zal het voor de jongeling moeilijk worden om de zege binnen te halen.