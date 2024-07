ANP Kobe Goossens moet er zelf ook om lachen: hij is de meest strijdlustige renner van de dag

NOS Wielrennen • vandaag, 20:06 Renners vervelen zich in oersaaie Tourrit: 'Als er niks te rapen valt, gebeurt er niks' Bart van Dooijeweert

Bart van Dooijeweert



Vier uur en twintig minuten zaten wielerliefhebbers dinsdag naar een compleet peloton te kijken, dat zich kalmpjes een weg baande van Orleans naar Saint-Armand-Montrond. Geen serieuze ontsnapping, een halfslachtige poging om waaiers te creëren en een massasprint: dat was het wel wat de oersaaie tiende etappe van de Tour de France betreft.

De juryleden die dagelijks de meest strijdlustige renner aanwijzen, krabden zich eens achter de oren en riepen toen maar Kobe Goossens het podium op voor een bos bloemen. De Belg reed kort voor de tussensprint samen met landgenoot Harm Vanhoucke voor de grap heel even voor het peloton uit.

"Het was niets speciaals eigenlijk", licht Vanhoucke na afloop de actie toe. "We waren ons aan het vervelen in het peloton. Toen ging Kobe vlak voor de tussensprint ervandoor en ging ik mee, een beetje om te spelen."

"We hebben tot aan de tussensprint gereden en daarna lieten we ons terugzakken. Ge zou wel zot zijn om vandaag de hele dag vooruit te rijden."

Zeker tien sprintploegen

Het geheel vlakke parcours was namelijk op het lijf geschreven voor de sprinters. Zeker tien ploegen in de Tour zetten in op een massasprint. De meeste van de overige ploegen hebben een klassementsrenner die beschermd dient te worden.

Het gevolg is dat er dinsdag urenlang hoegenaamd niets gebeurde, tot verveling van tv-kijkers. Ook Goossens (Biniam Girmay) en Vanhoucke (Arnaud De Lie) hebben een sprinter in hun ploeg en mochten niet voor eigen succes gaan.

AFP Het beeld van de tiende etappe: een compleet peloton dat rustig richting de massasprint rijdt

Het was al de derde etappe in de Tour waarin niet of nauwelijks aangevallen werd. "In de Giro en de Vuelta gebeurt dat ook regelmatig. Ik denk dat we het in de toekomst meer en meer gaan zien", zegt Vanhoucke.

Trui voor tussensprint

Aike Visbeek, de Nederlandse ploegleider van Goossens bij Intermarché-Wanty moest wel lachen om de prijs voor strijdlust die zijn renner ontving. "Dit is wat je oogst als je als organisatie zo'n etappe maakt", zegt hij.

In de tiende etappe waren geen bergpunten te verdienen, waardoor alleen de tussensprint vroeg in de rit voor enig vertier zorgde. "Ik wil niet zeggen dat vroeger alles beter was, helemaal niet. Maar in de jaren 80 werd er een trui gegeven aan de renner die het best was bij de tussensprints. Dat zorgde ervoor dat er altijd wel wat reuring was", aldus Visbeek. "Vandaag viel er helemaal niets te rapen en dan gebeurt er gewoon niks."

Vroeger werden in vlakke etappes met name renners van kleinere ploegen in de ontsnapping gestuurd, om zo wat reclame voor de sponsor te maken op tv. Maar dat fenomeen lijkt uit het wielrennen verdwenen.

AFP De renners maakten er een soort tweede rustdag van

"Er zijn nu veel UCI-punten te verdienen met de uitslagen van de etappes. Alleen maar in beeld rijden, dat levert je geen punten op. Je moet een goede uitslag rijden", legt Visbeek uit.

Zorgvuldig uitkiezen

De ploeg die aan het einde van het jaar de minste UCI-punten heeft, loopt het risico te degraderen uit de WorldTour, de competitie waar alle belangrijke koersen onder vallen. "Die UCI-punten zijn juist belangrijk voor de kleinere ploegen, die voorheen tv-tijd wilden", zegt de ploegleider.

"Je gaat gewoon niet al je kaarten op een ontsnapping zetten. Dat doe je alleen als je kans ziet. Wij hebben in de ploeg wel een aantal specialisten. Die kiezen heel zorgvuldig hun dagen uit en gaan er dan vol voor. Vandaag was niet zo'n dag."

De laatste stap is om te zorgen dat er in dit soort etappes wat meer te halen valt. Aike Visbeek, ploegleider bij Intermarché - Wanty

"Dat is voor mij en de renners ook niet leuk. Je hebt liever dat er wat reuring is, dan dat je in traag tempo naar de streep rijdt", vertelt Visbeek, die ook weer niet te kritisch wil zijn op de Tour-organisatie.

"Ik vind dat we een attractieve eerste week hebben gehad, zonder al te veel gevaarlijke parcoursen. Het is nog heel spannend in het algemeen klassement en in de strijd om de groene trui. De laatste stap is om te zorgen dat er in dit soort etappes wat meer te halen valt."

De etappe van morgen met zes gecategoriseerde beklimmingen belooft wel aanvallen en spektakel. Vanhoucke: "Morgen ga ik het zeker proberen."