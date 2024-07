NOS Wielrennen • vandaag, 17:46 Philipsen pakt eerste ritzege deze Tour de France, waaiers blijven uit

3:07 Samenvatting etappe 10: Van der Poel zet Philipsen ideaal af voor eerste ritzege

Jasper Philipsen heeft zijn eerste etappezege deze Tour de France te pakken. De Belg, die vooraf als topfavoriet gold voor de sprintetappes, was in de eerste Tourweek al twee keer als tweede over de finish gekomen, maar was in de tiende etappe iedereen te snel af.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel deed de lead-out voor Philipsen, die het perfect afmaakte. Van der Poel zag dat Philipsen voorafgaand aan de etappe "een beetje gespannen" was.

"Maar dat is niet per se negatief, vind ik. Dat betekent dat hij gebrand is om te winnen. Als ploeg hebben we er wel voor gezorgd dat hij een beetje rustig bleef."

Biniam Girmay kwam als tweede over de finish. Dylan Groenewegen, die al een etappe op zijn naam heeft staan deze Tour, kwam er dit keer niet aan te pas. De Nederlands kampioen werd negende.

Het is voor de 26-jarige Philipsen in totaal zijn zevende ritoverwinning in de Ronde van Frankrijk. Vorig jaar won hij vier etappes, in 2022 zegevierde hij twee keer.

In aanloop naar de tiende etappe werd er vooral gespeculeerd over waaiers. Het zou spektakel worden in de laatste zestig kilometer, net als in 2013 toen het Tourpeloton over een vergelijkbaar parcours reed.

Maar het was loos alarm. Heel even trokken Ineos, Astana en Visma de boel op gang en hadden de renners achteraan het zwaar, maar lang duurde dat niet. Het peloton brak niet, de verwachte waaiers bleven uit.

Trage start

De etappe begon, net als eerdere vlakke etappes deze Tour, slaapverwekkend. Geen enkele renner had zin om te demarreren en het peloton had de vaart er totaal niet in. Met een laag tempo van rond de dertig kilometer per uur werden de eerste kilometers afgelegd.

Na ruim veertig kilometer was er voor het eerst wat te beleven in de koers. Twee renners (Harm Vanhoucke en Kobe Goossens) besloten er toch vandoor te gaan en vormden de eerste kopgroep van de dag. Maxim Van Gils en Kevin Geniets gingen samen in de achtervolging.

De vlucht duurde echter niet lang. Twintig kilometer later was iedereen die voor het peloton uit reed alweer ingerekend.

Reuters Tadej Pogacar (in het geel) zit rustig in het peloton

In de tussentijd hadden Goossens en Vanhoucke wel de meeste punten bij de tussensprint opgeraapt. Philipsen liet daarachter zien dat zijn sprintbenen er echt nog wel zijn deze Tour. De Belg versloeg Girmay in het sprintje om de punten voor de groene trui.

Omdat het waaierspektakel uitbleef, werd het pas echt spannend in de finale van de etappe. Het tempo ging - eindelijk - echt omhoog. Met zeventig kilometer per uur denderde het peloton op finishplaats Saint-Amand-Montrond af.

Op twee kilometer voor de eindstreep brak het peloton, vanwege het hoge tempo, toch nog uiteen. De Alpecin-ploeg van Philipsen, met onder anderen Van der Poel, nestelde zich op kop van het peloton, om zijn sprinter zo goed mogelijk af te kunnen zetten.

Alpecin slaagde in die missie. Met overmacht kwam Philipsen als winnaar over de streep.