AFP

NOS Wielrennen • vandaag, 16:28 Pogacar en Vingegaard vechten om been, maar Evenepoel gaat er niet mee heen

Geen renner lijkt deze Tour de France meer fans langs de weg te hebben dan Remco Evenepoel. Zeker nu de jonge Belg in de witte trui rijdt en een grote concurrent van klassementsleider Tadej Pogacar is, groeit het aantal vlaggen en t-shirts met de opdruk 'R.EV' met de dag.

België, wielerland bij uitstek, hunkert naar een nieuwe Tour de France-winnaar. In de 111-jarige geschiedenis werd de de Ronde van Frankrijk liefst achttien keer door een Belg gewonnen. Op Frankrijk na leverde geen land zo vaak een Tour-winnaar.

Maar de laatste Belgische eindzege dateert alweer van 1976, 48 jaar geleden. Na bijna een halve eeuw zonder Belgische Tour-winnaar richt de hoop zich op de 24-jarige Evenepoel.

Meeste eindzeges in Tour de France # Land Aantal eindzeges 1. Frankrijk 36 2. België 18 3. Spanje 12 4 Italië 10 5. Groot-Brittannië 6

Ruim een week geleden,, bij de Tour-start in Florence, vertelde Evenepoel zich op een klassering in de top vijf te richten. Hij is na negen etappes dan ook dik tevreden met zijn zege in de tijdrit van vrijdag en zijn tweede plaats in het algemeen klassement, op 33 seconden van Pogacar.

"Het doel is nog steeds de top vijf", zei Evenepoel op de eerste rustdag van de Tour, in Orléans. "Als het komend weekend in de Pyreneeën ook zo goed blijft gaan, kan ik het misschien bijstellen naar een podiumplaats."

De Vlaming verwacht dat de strijd om de eindzege tussen Pogacar en Vingegaard zal gaan. De Sloveen en de Deen verdeelden de laatste vier edities van de Tour.

"Het rechtstreekse duel tussen Pogacar en Vingegaard komt er zeker nog aan", voorspelde Evenepoel. "Dat zal een mooie strijd worden. En hopelijk kan ik er dan ook nog deel van uitmaken."

AFP Remco Evenepoel in zijn witte trui als beste jongere

Voor de start van de Tour zei Evenepoel dat Pogacar voor hem onbereikbaar zou zijn. En hoewel de onderlinge verschillen na negen etappes nog klein zijn, stelt hij zijn mening niet bij. "Gisteren in de gravelrit waren al zijn aanvallen echt heel sterk."

"Ik heb het één keer geprobeerd en ben toen echt all-in gegaan. Pogacar kon het gat vrij snel dichtrijden. Dan zie je zijn echte niveau. Hij oogt heel fris en ambitieus. Het wordt moeilijk om hem te verslaan."

Twee vechtende honden

Evenepoel kwam in dezelfde rit goed weg toen Vingegaard - ondanks diens zelfverklaardere bredere focus dan Pogacar alleen - een kans om hem op achterstand te rijden, liet lopen. Maar zelfs met zijn goede tijdrit in de slotetappe in het achterhoofd verwacht hij niet op zo'n manier de Tour te kunnen winnen.

"Twee honden vechten om een been en de derde gaat ermee heen, of hoe gaat dat spreekwoord ook alweer? Nee, dat zit niet in mijn hoofd. Die twee mannen willen heel graag de Tour winnen. Ik droom daar ook van, maar ik denk dat ik nu vooral nog moet leren van hen."

Getty Images Evenepoel en Pogacar zondag bij de start van de negende etappe

Evenepoel weet hoe het is om een grote ronde te winnen. In 2022 schreef hij de Vuelta op zijn naam en een jaar later leek hij op weg naar de eindzege in de Giro, toen hij met een coronabesmetting moest opgeven.

Slechte dag

Maar de Tour is echt wel een ander niveau dan de Vuelta en de Giro, ondervond Evenepoel bij zijn debuut de afgelopen dagen. "In een lastige etappe rijden ze hier gewoon gemiddeld 45 kilometer per uur. In de Vuelta of Giro is dat maar 42 kilometer per uur."

"Het is constant dringen voor goede posities en gefocust zijn. Zaterdag moest het peloton keihard rijden om één vluchter terug te halen. We reden er echt volle bak achteraan. Mark Cavendish kwam naast me rijden en zei: 'Dit is nou de Tour, elke dag hard rijden'."

Hoewel Evenepoel zich bescheiden opstelt, zal hij vol voor de gele trui gaan als de kans zich aandient. "Iedereen kan natuurlijk een keer een slechte dag hebben, ook Pogacar. We moeten blijven proberen om het hem lastig te maken."