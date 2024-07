ANP Pogacar vraagt Vingegaard om aan kop te komen

NOS Wielrennen • vandaag, 21:42 Visma besloot al voor gravelrit defensief te rijden tegen Pogacar: 'Juiste keuze geweest' Bart van Dooijeweert volgt in Frankrijk de Tour de France

Twee keer tijdens de gevreesde gravelrit in de Tour de France had Jonas Vingegaard de kans om enkele concurrenten op achterstand te rijden. En twee keer besloot de kopman van Visma - Lease a Bike om zijn benen stil te houden.

"Ik denk dat we de juiste keuze hebben gemaakt", zei ploegleider Arthur van Dongen van Visma. "Het is niet aan ons om de gele trui verder op weg te helpen."

In de eerste zeer opmerkelijke situatie sloot Vingegaard samen met geletruidrager Tadej Pogacar en nummer twee Remco Evenepoel aan bij de vroege kopgroep met de latere etappewinnaar Anthony Turgis. Vingegaard weigerde op kop te rijden, waarna het trio zich maar weer liet inlopen door het peloton.

Later in de koers reed Vingegaard samen met ploeggenoot Matteo Jorgenson naar de ontsnapte Pogacar toe. Het duo van Visma deed opnieuw geen kopwerk, waarna overige favorieten als Evenepoel en Primoz Roglic weer konden aansluiten.

"Als we wel met Pogacar hadden meegereden, dan waren we er niet sterker op geworden. Misschien had Pogacar nog een keer aangevallen en dan had Jonas wellicht moeten passen", legde Van Dongen uit.

Bekijk hieronder de reacties van Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en Remco Evenepoel.

De defensieve tactiek werd al voor de etappe bepaald door de Nederlandse ploeg. "Wij hoeven Tadej niet te helpen, integendeel", zei Van Dongen. "Op dit terrein heeft het geen zin om met hem mee te rijden. Dit was vandaag onze strategie, we zijn bezig met een plan om voor het derde jaar op rij de Tour te winnen."

'Hoort niet in Tour thuis'

Vingegaard zelf was vooral blij dat hij de etappe veilig was doorgekomen. "Ik heb twee keer een lekke band gehad. Eerst kreeg ik de fiets van teamgenoot Jan Tratnik en in de laatste drie kilometer nog een keer. Op een halve band heb ik de finish gehaald", vertelde de Deense titelverdediger.

"Het was heel erg stressvol vandaag", vond Vingegaard. "Ik zal niet ontkennen dat ik deze graveletappe niet vind thuishoren in de Tour de France. Het was een onnodig risico."

Over de vraag welke renner het sterkst was op de hobbelige gravelpaden, hoefde Vingegaard geen seconde na te denken: "Tadej. Het ligt hem ook meer dan mij. Zeker op de stroken waar het gravel losser lag kon hij me op een gat rijden. Ik gleed daar echt met mijn fiets, had moeite om hem onder controle te houden."

ANP Vinegaard draait in het wiel van Pogacar een gravelstrook op

Door het defensieve rijden van Visma zag Pogacar een kans voorbij gaan om andere concurrenten op ruimere achterstand te zetten. "Het was een goede kans om Evenepoel op achterstand te zetten, maar het was de beslissing van Vingegaard", zei Mauro Gianetti, de teambaas van Pogacar bij UAE Emirates. "Misschien vindt hij Evenepoel niet zo gevaarlijk."

"Ik denk ook dat ze Pogacar nerveus wilden maken. Maar Tadej dacht: oké, dan stop ik toch met rijden en doe ik het rustig aan."

Fiets van Tratnik

Vingegaard reed na zijn eerste lekke band de etappe uit op de fiets van Tratnik. Het verschil in zadelhoogte was slechts drie millimeter. "Ploegleider Grischa Niermann is heel slim, hij heeft dat zo bedacht", vertelde Merijn Zeeman.

"Tratnik moest de hele dag een stukje achter Vingegaard rijden. Zodat hij bij een lekke band meteen zijn fiets kon afstaan."

Zeeman roemde het werk van de hele ploeg. "We hadden het hele team nodig om Pogacar te vertragen vandaag. Dat was noodzakelijk, want Pogacar reed geweldig."