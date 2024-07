Getty Images In Parijs-Tours zijn gravelstroken geen noviteit

NOS Wielrennen • vandaag, 10:42 Meningen verdeeld over spectaculaire gravelrit in Tour: 'Zal een en al hectiek zijn'

De favorieten voor de gele trui in de Tour de France zijn gewaarschuwd voor vandaag, maar veldrijders en klassiekerspecialisten kijken juist vol verlangen uit naar de negende etappe. Voor het eerst in de moderne geschiedenis zal een Touretappe deels over gravelwegen gaan.

Liefst veertien grindstroken van in totaal 32,2 kilometer telt de 199 kilometer lange etappe met start en finish in Troyes. "Ik denk dat het een van de best bekeken etappes in de Tour de France wordt", zegt de Sloveen Matej Mohoric, de regerend wereldkampioen gravelwielrennen.

Niet alle renners zijn blij met de noviteit en Mohoric begrijpt dat. "Enerzijds gaat de Tour de France over wegracen. Daarom is het moeilijk te zeggen of de gravelrit past in de Tour. Anderzijds probeert de Tourorganisatie altijd een spektakel te creëren voor het publiek. Ik snap wel waarom ze deze etappe hebben toegevoegd."

De internationale wielerbond UCI erkent de groeiende populariteit van de graveldiscipline en organiseert sinds 2022 een WK. De eerste editie werd gewonnen door de Belg Gianni Vermeersch, zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel werd toen derde.

"Ik kijk er heel erg naar uit", zegt Vermeersch. "Voor onze ploeg is het een heel aangename rit, ook voor Mathieu natuurlijk."

"Ik vrees er wel voor dat het chaos wordt. Het zal een beetje zoals Parijs-Roubaix gaan: bij het opgaan van de stroken wil iedereen vooraan zitten. Niet alleen de kanshebbers op de etappezege, maar ook de klassementsrenners die geen tijd willen verliezen. Het zal een en al hectiek zijn."

Teambaas Richard Plugge van Visma-Lease a Bike ziet het allemaal met lede ogen aan. "Gravel is leuk voor amateurs. Zo'n rit hoort niet in de Tour. Waarom zou je met een gravelrit de ongeluksfactor weer zo terugbrengen in de Tour? Ik denk dat de Tour in staat is om fantastische ritten te creëren, dus van mij hoeft het niet."

Pogacar en Evenepoel

Klassementsrenners als Tadej Pogacar en Remco Evenepoel hebben de gravelrit eerder dit jaar al verkend. "Normaal vind ik dit soort koersen heel leuk, maar nu in de Tour wat minder", zegt geletruidrager Pogacar. "Want je weet nooit wat er kan gebeuren."

"Zo'n gevaarlijke rit in de Tour is niet echt leuk voor ons. Het kan heel chaotisch worden, maar dat hangt ook af van de wind en of het regent. En natuurlijk van de renners zelf, wat voor koers willen zij maken? Maar ik denk dat ik er klaar voor ben."

Sla de carrousel over ANP Klassementsleider Pogacar is blij als hij de gravelrit zonder kleerscheuren doorkomt

ANP Ook nummer twee van het klassement Evenepoel hoopt vooral uit de problemen te blijven

Evenepoel liet zich in het najaar bij de bekendmaking van het Tourparcours kritisch uit over de gravelrit. Nu hij de stroken verkend heeft, is de Belgische nummer twee van het klassement iets genuanceerder, al ziet hij nog steeds veel gevaar.

"Het is geen etappe waarin je de Tour kan winnen, maar als je pech hebt op het verkeerde moment kun je de Tour vandaag wel verliezen."

"De gravelsectoren zelf zijn niet heel gevaarlijk. Het stelt niet veel voor in vergelijking met bijvoorbeeld Strade Bianche", vindt Evenepoel. "Ik denk niet dat de verschillen tussen de klassementsrenners heel groot zullen zijn. Het grootste gevaar schuilt in de aanloop naar de gravelpaden, waarin iedereen vooraan wil rijden."

Cruciaal

Ook Mohoric voorspelt chaos in aanloop naar de gravelpaden, waarvan de langste bijna 4 kilometer lang is. "Het is cruciaal om voorin te zitten op die smalle paden, want als er iemand een fout maakt kan het heel lang duren voordat je een gat dichtrijdt."

AFP Ploeggenoten Gianni Vermeersch en Mathieu van de Poel kijken uit naar de graveletappe

"Het zal een moeilijke dag worden voor de klassementsmannen, vooral de renners net onder de echte topfavorieten", voorspelt Mohoric. "Ik denk dat renners in de vroege ontsnapping een goede kans maken."

Pogacar liet eerder dit jaar met een indrukwekkende solo in Strade Bianche zien dat hij op zwaardere parcoursen met grindwegen goed uit de voeten kan. "De klassementsrenners die allround zijn, zullen deze etappe als een mooie kans zien", aldus Mohoric.

Bij Alpecin-Deceuninck, de ploeg van Van der Poel en Vermeersch, zijn er geen klassementsrenners. "Wij zien er absoluut niet tegenop", zegt de Belg dan ook. "We zijn nog steeds op zoek naar de eerste overwinning met de ploeg en de gravelrit is een hele mooie kans."

