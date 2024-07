AFP Remco Evenepoel

NOS Wielrennen • vandaag, 19:55 Even dacht tijdritwinnaar Evenepoel dat alles misging: 'Hoorde een band ontploffen'

Een korte, harde knal en Remco Evenepoel wist genoeg: dit is voorbij. De wereldkampioen tijdrijden verloor vrijdag, racend tussen de graanvelden en wijngaarden van de Bourgogne, een paar seconden alle hoop. Op ruim twee kilometer van de finish dacht de Belg dat hij lek reed.

Zijn arm stak hij al uit naar rechts, een roep om de ploegwagen en een nieuwe fiets. Weg eerste ritzege in de Tour de France, spookte door zijn hoofd.

Maar toen zwiepte 'De Aerokogel van Schepdaal' even met zijn fiets en merkte hij: toch geen lekke band. Snel weer ineengedoken over het stuur, racete Evenepoel naar de ritzege in de zevende etappe. Toch wel zijn eerste etappewinst ooit in de Ronde van Frankrijk.

2:36 Evenepoel slaat slag in zinderend gevecht met Pogacar en Vingegaard in tijdrit

Een zucht van opluchting klonk uit de wagen van zijn ploeg Soudal-Quickstep. "Ik dacht dat het voorbij was", zei Evenepoel na de huldiging. "Ik hoorde een duidelijk geluid, dat op een lekke band leek. Een explosie van een band. Dus ja, ik maakte me zorgen."

"Maar tweehonderd meter verder was mijn band nog vol. Misschien kwam het uit het publiek, iemand die een glas liet vallen of tegen een hek stootte, maar het was precies het geluid van een lekke band. Normaal schrik ik niet zo snel. Het haalde me uit mijn ritme. Ik denk dat het me drie tot vijf seconden heeft gekost."

Maandenlange voorbereiding

Evenepoel zag een maandenlange voorbereiding, specifiek voor deze zevende etappe, al vervliegen. Tussen Kerstmis en Oudjaar had hij namelijk het parcours en de gravelrit van zondag al tot op de centimeter verkend.

"De klim was eigenlijk nog behoorlijk zwaar. Ik begon heel snel, maar moest iets overhouden voor de klim. En de afdaling was behoorlijk technisch, zeker als je al op de limiet zit. Maar ik heb genoten van elke meter. En dan ook nog winnen. Ongelooflijk."

1:51 Evenepoel dacht dat hij geluid hoorde van lekke band: 'Een raar momentje'

Op de finishstreep in Gevrey-Chambertin had hij nog twaalf seconden voorsprong op nummer twee Tadej Pogacar. Evenepoel had de Sloveense geletruidrager dichterbij verwacht. "Hij is moeilijk te verslaan in een tijdrit. En in een grote ronde."

In een race tegen de klok geldt dat ook voor Evenepoel. De Belg heeft nu in alle grote rondes een tijdrit gewonnen. In 2023 lukte het in de Giro, in 2022 won hij een tijdrit in de Vuelta. Alleen Alex Zülle, Rohan Dennis en Tom Dumoulin deden dat eerder.

Ik zal nu een oogje moeten houden op Remco Tadej Pogacar

"Een uniek moment", schat Evenepoel zijn zege in. "De allerbeste renners zijn hier en het niveau ligt heel hoog. Het is speciaal om tweede te staan in mijn eerste Tour en ook bijzonder om een etappe te winnen. Ik strijd tegen de beste klassementsrenners van de laatste jaren."

Evenepoel versloeg niet alleen Pogacar, maar ook regerend olympisch kampioen tijdrijden Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, die vorig jaar huishield in de tijdrit naar Combloux. De 'grote vier' vormden de top vier van de tijdrit en vormen nu ook de top vier van het algemeen klassement.

Pogacar alert

"Ik had graag willen winnen vandaag, maar met een tegenstander als Remco is dat lastig", zei Pogacar na afloop. "Maar ik heb wel tijd gewonnen op Primoz en Jonas, dus daar mag ik heel blij mee zijn. Ik zal nu een oogje moeten houden op Remco, want hij is wel wat dichterbij gekomen."

1:24 Pogacar moet Evenepoel in de gaten gaan houden: 'Vlak ook Rodriguez niet uit'

In het klassement staat Evenepoel nu 33 seconden achter geletruidrager Pogacar en 42 seconden voor op nummer drie Vingegaard. Wat dit betekent voor de rest van de Tour? "We waren niet echt bezig met het klassement, alleen met de dagzege", zei Evenepoel.

"Tadej is ongenaakbaar, maar het blijft koers: je weet het nooit."