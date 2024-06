AFP Jonas Vingegaard maakte indruk in de tweede etappe van de Tour de France.

NOS Wielrennen • vandaag, 18:29 Vreugde en opluchting bij Vingegaard na eerste test tegen Pogacar: 'Ik ben terug'

Jonas Vingegaard was goed vandaag, zo goed zelfs dat hij zichzelf een beetje verbaasde in de tweede etappe van de Tour de France. De Deense titelverdediger kon mee met zijn grote rivaal Tadej Pogacar toen de Sloveen aanviel op de steile San Luca.

"Om eerlijk te zijn, dacht ik dat dit een van de dagen was dat ik tijd zou verliezen. Dat ik Tadej kon volgen, was een overwinning voor mij", reageerde Vingegaard.

1:56 Vingegaard even goed als Pogacar op San Luca: 'Overwinning voor mij, ik ben terug'

Op een explosieve, steile klim als de San Luca zou het volgen van Pogacar altijd al een uitdaging zijn geweest voor de kopman van Visma-Lease a Bike. Laat staan met de gemankeerde voorbereiding na zijn zware valpartij in de Ronde van Baskenland.

"We probeerden het tempo hoog te houden vanaf de start van de San Luca. Maar UAE (de ploeg van Pogacar) nam over en ze vielen aan. Gelukkig kon ik volgen, daar kan ik blij mee zijn. En toen besloot ik mee te werken met hem vanaf de top."

'Twijfelde aan mezelf'

"Ik ben blij dat ik in dezelfde tijd kon finishen", vervolgde Vingegaard. "Vandaag was een supergoede dag voor mij. Ik had anderhalve maand trainingstijd, dus het was moeilijk te voospellen waar ik stond. Ik twijfelde aan mezelf en dat is niet gelogen. Nu kan ik zeggen dat ik terug ben. En hopelijk ben ik drie weken goed."

1:47 Eerste zet Pogacar in Tour: hij valt aan op San Luca, Vingegaard volgt

Zit zijn val in het Baskenland nog wel in zijn hoofd tijdens het koersen? "Heel even, ja. Toen ik in een bocht van een afdaling de grond raakte met mijn pedaal. Het was geen probleem, maar je krijgt dan een kleine herinnering aan de val. Angst? Nee, dat voel ik niet."

Of Vingegaard dit volhoudt? Ploeg tast in duister

"Dit is de beste uitkomst die er kon zijn", jubelde ploegleider Grischa Niermann met een mengeling van opluchting en blijdschap in zijn stem. "Dit is Pogacar-terrein. Dat Jonas bij hem in het wiel kan blijven, is supergoed."

2:28 Ploegleider Niermann ziet 'supergoede' Vingegaard: 'Maar we rekenen ons nog niet rijk'

Wat dit zegt? "Dit zegt dat Jonas op dit moment heel goed in vorm is. Maar de Tour duurt drie weken. Overmorgen komt alweer een heel zware bergrit. We hopen dat hij beter wordt, maar we weten dat niet. Maar met deze voorbereiding kunnen we ook niet garanderen dat dat drie weken zo zal zijn. Het blijft een 'race into the unknown'."

Toch blijft het oppassen, want een ongeluk zit in een bijzonder klein hoekje. Want zoals eigenlijk het hele jaar al bleef Visma-Lease a Bike ook deze Tour niet gespaard van pech.

Wéér een valpartij

"Vandaag weer een valpartij met Matteo Jorgenson en Wout van Aert. Matteo vertelde dat hij zijn hand van het stuur haalde om een bevoorradingszak aan te pakken en in een gat in de weg reed. Daardoor ging ook Wout onderuit. Maar de schade lijkt mee te vallen. Ook Wilco Kelderman was ondanks zijn val gisteren goed. Maar het is bijzonder: de eerste drie renners die vallen deze Tour zijn allemaal van ons."

Die valpartijen waren Tiesj Benoot, die het tempo bepaalde aan het begin van de tweede passage op de San Luca, ook opgevallen. Maar wat overheerste was de vreugde over zijn kopman. "Dit is een heel mooie bevestiging van zijn goede gevoel van gisteren. En normaal gesproken gaat die vorm nog groeien. We hebben vertrouwen getankt, zeker weten."

NOS Het algemeen klassement na de tweede etappe van de Tour de France.