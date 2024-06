Reuters Tadej Pogacar met Jonas Vingegaard in zijn kielzog tijdens de tweede etappe

NOS Wielrennen • vandaag, 17:23 Pogacar pakt gele trui met Vingegaard in kielzog, Vauquelin wint Touretappe

Kévin Vauquelin heeft de tweede etappe in de Tour de France op zijn naam geschreven. De 23-jarige Fransman van Arkéa-B&B Hotels was de sterkste aanvaller uit de vlucht van de dag, waartoe ook Mike Teunissen behoorde.

Op de tweede beklimming van de mythische San Luca in Bologna - een klim vergelijkbaar met de Muur van Hoei, waar de Normandiër dit voorjaar tweede werd - sloeg Vauquelin zijn slag en na een afdaling kwam hij solo over de streep.

Pogacar pakt gele trui

Bijna tweeënhalve minuut achter de winnaar gooide Tadej Pogacar de knuppel in het hoenderhok op de San Luca en zag dat slechts een concurrent kon volgen: Jonas Vingegaard.

In de laatste honderden meters wisten Remco Evenepoel en Richard Carapaz nog aan te sluiten bij de twee matadoren, maar het gat met de overige favorieten was groot genoeg voor Pogacar om de gele trui over te nemen van Romain Bardet. Primoz Roglic verloor 21 seconden op zijn concurrenten.

0:51 Vauquelin is de sterkste vluchter en boekt ritzege in Bologna

Met Bardet en Frank van den Broek stralend in het geel en groen begon het peloton in Cesenatico aan de tweede etappe van 200,9 kilometer naar Bologna.

Die startplaats was niet toevallig gekozen: het is de geboorteplaats van Marco Pantani, die in 1998 in een jaar Giro en Tour op zijn naam schreef en in 2004 eenzaam op een hotelkamer in Rimini om het leven kwam.

AFP De tweede etappe begon in Cesenatico, de geboorteplaats van de overleden Italiaanse wielerheld Marco Pantani.

Onderweg moeten de renners zes colletjes over, vijf van de derde en een van de vierde categorie. Het venijn zat in het slot van de etappe, waarin de loodzware San Luca-klim twee keer bedwongen moest worden.

Vlucht van de dag

Nadat Mathieu van der Poel zich even had geroerd in de openingsfase, was het zijn ploegmaat Axel Laurance die het juiste moment had gekozen. De Fransman kreeg tien renners met zich mee.

De bestgeklasseerden in die kopgroep - Harold Tejada (Astana) en bolletjestruidrager Jonas Abrahamsen (Uno-X) - hadden na de slopende openingsrit al meer dan een kwartier achterstand op het geel en dus was er weinig reden om hard achter die kopgroep aan te rijden.

AFP Axel Laurance, Jonas Abrahamsen en Mike Teunissen werken goed samen in de kopgroep.

Met Mike Teunissen (Intermarché-Wanty) en Bram Welten (DSM-firmenich-PostNL) waren ook twee Nederlanders meegeschoven, al was dat avontuur voor sprinter Welten zodra het serieus omhoog ging snel voorbij.

Het Frans was de voertaal in de kopgroep, want behalve Laurance hadden ook Vauquelin (Arkéa), Quentin Pacher (Groupama-FdJ), Jordan Jegat (TotalÉnergies) en de Franstalige Canadees en voormalig ritwinnnaar Hugo Houle (Israel-Premier Tech) een plekje ingenomen.

De Portugese tijdrijder Nelson Oliveira (Movistar) en de Spanjaard Cristian Rodriguez (Arkea) maakten de tien compleet.

Terugdenken aan Imola 2000

Al snel kwamen sprinters als Mark Cavendish, Fabio Jakobsen en ook Dylan Groenewegen opnieuw in problemen. En toen moesten de zwaarste beklimmingen nog komen.

Om te beginnen met de Gallisterna, bekend van de solo's van Julian Alaphilippe en Anna van der Breggen bij het WK in 2020. De helicoptercamera deed een poging om de iconische beelden van hun solo's op de bergkam te reconstrueren, maar slaagde daar niet helemaal in.

De finish van dat WK lag trouwens op het racecircuit van Imola. Vandaag was daar de streep van de tussensprint getrokken. Hoewel de meeste punten al waren opgeslokt door de kopgroep, was het in het peloton toch een gedrang van jewelste.

In die chaos gingen Laurens De Plus (Ineos), Wout van Aert en Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) tegen de grond. Alle drie konden geschaafd, gebutst en in het geval van De Plus vloekend verder.

0:51 Geschaafd, gebutst, gevloek: De Plus, Van Aert en Jorgenson onderuit op circuit Imola

Bij de tussensprint was het peloton de tien koplopers genaderd tot iets meer dan vijf minuten, maar daarna lieten ze de teugels weer vieren. Met een kleine tien minuten voorsprong leek de kopgroep om de dagzege te gaan strijden.

Vlak voor de eerste passage van de klim naar San Luca was het verschil nog maar vier minuten. Pacher, Rodriguez, Laurance, Jegat en Vauquelin bleken toegejuicht door duizenden wielergekke toeschouwers de sterksten, maar ook Abrahamsen en Oliveira knokten zich terug in het wiel.

De Noor kwam zo ook op de vijfde klim van de dag als eerste boven, verstevigde de leiding in het bergklassement en nam en passant ook de leiding over in het puntenklassement.

Van den Broek moet lossen

De leider in dat klassement, Van den Broek, moest zijn inspanningen van zaterdag bekopen op de eerste passage van de San Luca. Visma-Lease a Bike nam het voortouw met de fris ogende Jonas Vingegaard in tweede positie, maar dat ging niet in een moordend tempo.

Voor Van den Broek ging het desondanks te snel.

NOS Frank van den Broek past op de eerste passage van de San Luca.

In de afdaling keerden ook Teunissen en Houle terug bij de koplopers en in de wetenschap dat ze het op de klim zouden afleggen, probeerden zij op het vlakke een voorsprong te pakken.

De poging van Teunissen in de straten van Bologna strandde, maar Oliveira, Abrahamsen én de sterke Vauquelin sloegen wel een gat en begonnen met een marge van 15 seconden aan de beslissende beklimming van de San Luca.

Vauquelin bleek van die drie duidelijk de sterkste bergop en liep in de afdaling alleen maar uit.

Bekende tweestrijd

Ook in het peloton werd op de vlakke plaatselijke ronde geanticipeerd in de hoop misschien niet de dagzege, dan wel de groene trui te kunnen veroveren.

Net als gisteren nam Ben Healy (EF Education) het initiatief, met Aleksej Loetsenko (Astana), Odd Christian Eiking (Uno-X) en Warren Barguil (DSM-firmenich-PostNL) in zijn wiel.

Op de San Luca zelf waren het de grote favorieten die zich toonden. Onder het straffe tempo van Adam Yates moest uitgerekend Primoz Roglic - drie keer winnaar op de San Luca in de Ronde van Emilië en een keer in de Giro - al passen.

1:47 Pogacar valt aan op San Luca, Vingegaard gaat mee

Toen Yates' kopman Pogacar zijn aanval plaatste, kon alleen Vingegaard volgen. Zo lijkt de orde van de afgelopen jaren - ondanks alle twijfels vooraf over Vingegaard - al op de tweede dag hersteld.