NOS Wielrennen • vandaag, 22:23 DSM viert feestje noodgedwongen op straat: 'Mooiste dat ik in al die jaren heb meegemaakt' Bart van Dooijeweert verslaggever in Frankrijk

Bart van Dooijeweert verslaggever in Frankrijk



Sla de carrousel over ANP Van den Broek in de groene trui

ANP Bardet in het geel

"Je zult zien dat we vandaag winnen, want dan kunnen we het niet in de teambus vieren", had ploegleider Matt Winston van DSM-firmenich PostNL grappend gezegd voor de start van de eerste etappe van de Tour de France.

De bus van de Nederlandse ploeg bleef met panne in Florence achter. En dus stonden de renners van DSM elkaar na de finish op de schouders te slaan tussen Italiaanse strandgangers op de boulevard van Rimini.

De aandacht ging daarbij niet alleen uit naar Romain Bardet, de etappewinnaar die in zijn laatste Tour de gele trui mag dragen en zijn tranen de vrije loop liet.

Er werd toch vooral over Frank van den Broek gesproken, die ijzersterke debutant die zijn kopman eerst naar de kopgroep en vervolgens naar de dagwinst loodste. Zelf staat hij aan de leiding van het puntenklassement en jongerenklassement en werd hij uitgeroepen tot de meest strijdlustige renner.

Kippenvel

"Waanzinnig", jubelde de ervaren Duitser John Degenkolb. "Ik had onderweg kippenvel en kan het nog steeds niet geloven. Dit is voor het team het mooiste en emotioneelste dat ik in al die jaren heb meegemaakt." En de jonge Engelsman Oscar Onley: "De Tour is voor ons nu al meer dan geslaagd."

2:10 Bardet en Van den Broek blijven favorieten net voor na DSM-masterclass

De Tour had inderdaad niet beter kunnen beginnen voor Bardet en Van den Broek. Met een dubbelslag verraste de Nederlandse ploeg, die de laatste jaren zo weinig succesvol is, in het snikhete Rimini de complete wereldtop.

All-in

"Na de laatste etappe van de Giro heb ik tot 1 uur 's nachts met Romain gesproken hoe we ons op de Tour moesten voorbereiden", vertelde ploegleider Winston. "Hij zag toen al kansen om in het openingsweekend de gele trui te pakken. We besloten om als team daar all-in voor te gaan."

Vijf renners van DSM probeerden in de vroege vlucht te zitten, wat Van den Broek lukte. "Onderweg hadden we heel veel verzorgers die voor verkoeling zorgden", vertelde hij. "Dat heeft het team heel goed aangepakt."

"Romain heeft een heel groot deel van zijn zege te danken aan Frank", vond ploegleider Winston. "Het is echt ongelooflijk hoe hij in zijn eerste etappe in een grote ronde rijdt."

Dit is pas het eerste profjaar voor Van den Broek, die met een zijn eindoverwinning in de Ronde van Turkije een plek in de Tour-selectie afdwong. Vorig jaar reed de renner uit het Zuid-Hollandse Warmond nog bij de opleidingsploeg van DSM. Als twaalfjarige begon hij met wielrennen, nadat hij als korfballer een knieblessure had opgelopen en die sport niet meer kon beoefenen.

Intelligent

"Hij is een heel intelligente jongen, hij zoekt alles zelf uit", omschrijft Nils Eekhoff zijn jonge ploeggenoot. "Over voeding en training, hoe hij alles kan optimaliseren. Daar was hij op het continentale niveau (het derde niveau, red.) al heel gedreven mee bezig."

"Toen moest hij alles zelf doen, nu heeft hij in deze ploeg mensen om hem heen die kunnen helpen", vertelt de 26-jarige Eekhoff. "Ik niet, hoor, ik vrees dat hij inmiddels al meer weet dan ik van de wetenschappelijke benadering van het wielrennen."

Terwijl de renners van alle andere ploegen een douche nemen in hun ploegbus, stapt Van den Broek in een auto van DSM. Die brengt hem van de snikhete boulevard van Rimini naar het teamhotel, waar alsnog een verkoelende douche wacht.

"Het is ongelooflijk. Misschien dat ik over een paar uur pas besef wat er allemaal gebeurd is", zei de sensatie van de openingsetappe nog, met een brede grijns. "Die grijns gaat niet meer van mijn gezicht vandaag."