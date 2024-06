AFP Van den Broek komt over de finish in etappe 1

NOS Wielrennen • vandaag, 19:00 Van den Broek doet alles goed, maar kopman moet winnen: 'Hoop nog kansen te krijgen'

Hij was verantwoordelijk voor de vlucht van de dag, reed gerenommeerde medevluchters als Matej Mohoric en Ion Izagirre lachend uit het wiel, wachtte in de finale op zijn kopman en kwam na een zenuwslopende koppeltijdrit uiteindelijk vlak voor het peloton juichend als tweede over de streep.

Hoe Frank van den Broek zich voelt na zijn heldhaftige debuut in de Tour de France? "Ik ben echt naar de kloten. Ben helemaal leeg. Het was superwarm vandaag. Ik verbaasde mezelf. De laatste dagen voelde ik mij niet super. Misschien de spanning voor de eerste grote ronde, de Tour."

Zelden gezien, het masterplan van DSM-firmenich-PostNL in de door veel favorieten gevreesde eerste etappe van de Tour de France. Mathieu van der Poels voorspelling dat het voor hem te zwaar zou zijn, bleek te kloppen.

2:42 Van den Broek bijna lacherig na slagen masterplan: 'Niet normaal'

Maar plots was daar een 23-jarige landgenoot die van start tot finish de show stal. "We hadden het plan om in de vlucht te zitten", vertelde Van den Broek na afloop. "Dat ging vrij goed. Ik zat in de eerste groep mee."

"Ik wilde voor de bollentrui, maar ik had net de punch niet tegen die andere mannen. Ik zat te balen dat ik de punten voor de bollentrui niet kon krijgen. Op een gegeven moment denk je: waarom rij ik hier nog? Voor de strijdlust? Daar kwamen we niet voor."

'Hoop dat ik nog genoeg kansen krijg'

Toen kopman Bardet in de finale demarreerde, wachtte Van den Broek hem op en leidde hij hem naar de gele trui en de ritzege. Maar op het einde was het zwaar, zei hij. "We hadden het hele stuk wind tegen, superzwaar. En dan zie je de finish in de verte, maar dat was echt nog een pokkeneind."

De groene puntentrui, de witte jongerentrui en de prijs van de strijdlust vielen Van den Broek ten deel. Maar de zege én het geel was voor zijn kopman. "Ik hoop dat ik nog genoeg kansen krijg om het te doen."

Daar is het laatste nog niet over gezegd, trouwens. "Onrecht", noemde NOS-commentator Stef Clement het. "Dit is niet zoals het hoort. Van den Broek was ruim 180 kilometer in de aanval, pikte zijn aanvallende kopman op en leidde hem naar de gele trui en de ritzege. De trui, de bloemen en de ritzege zijn voor de kopman van de ploeg, maar de glorie is voor de jonge Van den Broek."

2:26 DSM-ploegleider verklaart keuze voor Bardet boven Van den Broek: 'Alle credits naar Frank'

"Het was een beslissing van de ploeg", was ploegleider Matt Winston gedecideerd. "Aan het einde van de Giro hebben Romain en ik tot één uur 's nachts met elkaar gesproken. We besloten dat we in de Tour meteen wilden toeslaan. En dat lijkt aardig te zijn gelukt."

Bardet wil geel delen met Van den Broek

De beste man in koers was hij wellicht niet, maar de keuze voor Bardet valt ook wel te billijken. De 33-jarige Fransman won in de Tour de France al eens drie etappes, het bergklassement en hij stond al eens als tweede op het eindpodium in Parijs.

Maar de gele trui droeg hij nog nooit. "Ik kon niet dromen dat ik dit zou meemaken", stamelde Bardet nadat hij zijn gele trui in ontvangst had genomen.

"We raceten gewoon vandaag, niet alsof we in de Tour de France reden. We wilden gewoon lol hebben, en fietsen alsof er geen morgen was."

De hulp die hij kreeg van debutant Van den Broek was ongekend. "Groot respect voor hoe Frank reed. De helft van de gele trui behoort Frank toe. Alle complimenten voor hem."