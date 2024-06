NOS Wielrennen • vandaag, 10:18 Groenewegen verwacht 'zes of zeven' sprintkansen in de Tour, Jakobsen 'vier of vijf'

Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen mikken allebei op ritzeges in de Tour de France die vandaag start. De twee Nederlandse sprinters waren jarenlang wereldtop, maar lijken gepasseerd door enkele andere snelle mannen. In de Tour hopen ze het tij te keren.

Beide mannen kennen een lastige eerste seizoenshelft, met aardig wat tegenslag en weinig overwinningen. Groenewegen lijkt echter precies op tijd klaar te zijn voor de grootste wedstrijd van het jaar: hij won zondag met overmacht het NK.

Jakobsen gaat met meer vraagtekens de Tour de France in. De sprinter van dsm-firmenich PostNL haalde de finish van de Giro d'Italia niet, nadat hij in de elfde etappe hard onderuit was gegaan in de massasprint. Zijn beste resultaat tot dat moment was een teleurstellende 22ste plaats in de vierde etappe. Ook in de Tour de France van 2023 viel hij uit door een valpartij.

Nieuwe kansen in de Tour voor Jakobsen, die in 2022 nog een rit won in de Franse grote ronde. "Ik heb er zin in, maar ik moet eerst maar eens op mijn fiets blijven zitten", zei hij twee dagen voor de start in Florence.

Hij heeft hard gewerkt om na de Giro klaar te zijn voor de Tour. "Ik geloof dat ik goed genoeg ben om mee te sprinten. Ik baal ervan dat het tot nu toe niet echt lekker gaat. We zijn af en toe dicht bij een overwinning geweest, maar heel vaak ook niet. De ploeg moest denk ik nog wennen aan mij en ik aan hen, maar dat gaat steeds beter."

Jakobsen verwacht niet heel veel massasprints. "Ik denk dat ik vier of vijf kansen krijg."

Groenewegen is wat dat betreft optimistischer ingesteld. De kersvers Nederlands kampioen spreekt van "zes of zeven" kansen.

De eerste sprintkans ligt in de derde etappe, na een heuvelachtig openingsweekend. "Dat is goed, want dan kan ik er even inkomen. Het was toch wel wat drukker dan normaal na het NK."

De Amsterdammer droomt van een ritzege in de rood-wit-blauwe trui. "Dat zou het mooiste zijn, daar hoop ik op. Ik verwacht kansen in rit drie, zes, tien, twaalf en zestien. Rit vijf kan, maar dan moeten ze niet te gek doen op de heuveltjes. Ik heb die toch aangestipt als kans. Rit dertien kan ook, maar vermoeidheid kan dan al een rol spelen."

Groenewegen heeft dit jaar nog geen WorldTour-zege geboekt, maar ziet zichzelf toch als één van de grote sprintfavorieten in Frankrijk. "Je bent zo goed als je laatste sprint en die ging heel goed. Ik zie mezelf als een van de favorieten voor een ritzege, ja."

De andere sprinters in de Tour

De sprintconcurrentie voor Groenewegen en Jakobsen komt in de eerste plaats van Jasper Philipsen, de Belgische sprinter van Alpecin-Deceuninck. Hij won dit jaar al Milaan-Sanremo en was vorig jaar de beste sprinter in de Tour met vier ritzeges en de puntentrui.

Mark Cavendish heeft ook zijn zinnen gezet op een sprintzege in de Tour de France. Hij is met 34 ritzeges in totaal gedeeld recordhouder met Eddy Merckx. Hij hoopt dat record scherper te zetten door dit jaar één of meer ritten toe te voegen aan zijn palmares.

En waarom niet? Met Cees Bol en Michael Mørkøv beschikt Cav over een ijzersterke sprinttrein.

AFP Mark Cavendish met lead-out Michael Mørkøv voor de ploegenpresentatie in Florence.

AFP Jasper Philipsen kan rekenen op de wereldkampioen als sprintaantrekker.

Danny van Poppel, die vorig jaar al (ongewild) de voorkeur kreeg boven zijn sprinter Sam Bennett, zal ook dit jaar niet kunnen tonen dat hij een van de beste lead-outs van de wereld is. Zijn ploeg Red Bull-Bora-hansgrohe is opnieuw zonder sprinter afgereisd en dus mag Van Poppel voor eigen kans gaan.

Andere grote sprinters in de Tour zijn Mads Pedersen, Arnaud De Lie, Arnaud Démare en de opgeleefde Bennett.

De Tour de France start zaterdag 29 juni in Florence. De eerste sprintetappe is op maandag 1 juli in de derde rit met aankomst in Turijn.