NOS Wielrennen • vandaag, 17:11 Sprinters, klimmers en knechten: deze veertien Nederlanders rijden de Tour de France

Veertien Nederlandse wielrenners beginnen zaterdag aan de 111de editie van de Tour de France: precies evenveel als vorig jaar. In dit artikel stellen we ze alle veertien aan je voor, inclusief vier Tour-debutanten.

De grote naam: Mathieu van der Poel (29 jaar, Alpecin-Deceuninck)

De wereldkampioen zou zomaar eens de gele trui kunnen pakken in de eerste of tweede etappe, want de eerste ritten in Italië hebben een heuvelachtig profiel. Precies het type parcours waarop 'MVDP' op zijn best is.

AFP Mathieu van der Poel

In 2021 reed Van der Poel al eens zes dagen in de gele trui, na de Tour-start in het eveneens heuvelachtige Bretagne. Behalve op die felbegeerde trui aast hij uiteraard op ritzeges. De 'graveletappe' rondom Troyes op 7 juli lijkt hem op het lijf geschreven. Daarnaast liggen zijn kansen toch vooral in de eerste en laatste Tour-week.

Ook zal Van der Poel als luxeknecht fungeren voor Jasper Philipsen, de Belg die vorig jaar vier etappes en de groene trui op zijn naam schreef.

De klimmer: Wilco Kelderman (33 jaar, Visma-Lease a Bike)

Doordat Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle zijn uitgeschakeld na een valpartij in de Dauphiné is Wilco Kelderman de enige ervaren Nederlander bij Visma-Lease a Bike. Aanvankelijk zou Kelderman de Tour niet rijden. Maar door het uitvallen van zijn collega's werd hij toch geselecteerd.

AFP Wilco Kelderman

Drie jaar geleden werd hij nog vijfde in het eindklassement van de Tour. Maar dit jaar zal Kelderman in dienst rijden van titelverdediger Jonas Vingegaard. "Hij zal een belangrijke pion zijn in de bergetappes", aldus sportief directeur Merijn Zeeman.

De knecht: Bart Lemmen (28 jaar, Visma-Lease a Bike)

Bart Lemmen is bij Visma-Lease a Bike de vervanger van Vuelta-winnaar Sepp Kuss, die niet voldoende hersteld is van een corona-infectie. Alle aandacht van de Utrechter zal uitgaan naar het bijstaan van kopman Vingegaard.

Voor Lemmen is het pas zijn eerste seizoen bij Visma. Hij begon pas laat met fietsen en combineerde zijn baan bij defensie met het ontdekken van de wielersport. In enkele jaren ging Lemmen dus van hobbyist naar Tourdebutant. "Een sprookjesverhaal", zo noemde Tom Dumoulin het al eerder.

De avonturier: Wout Poels (36 jaar, Bahrain Victorious)

Nadat hij ploeggenoten Chris Froome (2x), Geraint Thomas en Egan Bernal aan de eindzege in de Tour hielp, wilde Poels zich in 2020 bevrijden van het juk van Team Sky.

AFP Wout Poels

Bij Bahrain mag de Limburgse klimmer vaker voor zijn eigen kans koersen. De oogst tot dusver: onder meer etappezeges in de Tour, de Vuelta en vier dagen in de bolletjestrui. Ook dit jaar is Poels van plan om zijn ritten uit te kiezen en ten aanval te trekken.

Sprinter op zoek naar vorm: Fabio Jakobsen (27 jaar, DSM-firmenich PostNL)

Sinds zijn overstap van QuickStep naar DSM is Fabio Jakobsen op zoek naar zijn vorm. Hij boekte slechts één zege voor zijn nieuwe ploeg: een rit in de Ronde van Turkije.

ANP Fabio Jakobsen

In de Giro d'Italia, zijn eerste grote doel dit jaar, kon Jakobsen geen potten breken. Na een valpartij moest hij de koers verlaten. In de Tour is Jakobsen gebrand op eerherstel. Twee jaar geleden won hij in Denemarken al eens een Tour-etappe. Als dat dit jaar ook lukt, maakt Jakobsen zijn tegenvallende start bij DSM in één klap goed.

De sprinttrein voor Jakobsen bestaat naast Duitser John Degenkolb uit twee Nederlanders: Nils Eekhoff (26), die aan zijn vierde Tour begint, en debutant Bram Welten (27).

Avontuurlijke debutant: Frank van den Broek (23 jaar, DSM-firmenich PostNL)

Naast sprintzeges hoopt DSM op overwinningen in de lastigere etappes. Debutant Frank van den Broek is de grootste verrassing in de Nederlandse ploeg. De aanvallende renner is pas bezig aan zijn eerste seizoen op het hoogste niveau, maar viel meteen op met zijn aanvalslust in de Ronde van Zwitserland.

Ook schreef hij de Ronde van Turkije op zijn naam. Wel iets anders dan de Tour, maar in de aanvallende Nederlandse ploeg zal hij zich ook graag willen laten zien op het grootste podium.

Sprinter op zoek naar vorm: Dylan Groenewegen (30 jaar, Jayco AlUla)

Ook voor Groenewegen verloopt 2024 allerminst succesvol, met tot vorig weekend alleen drie zeges in kleinere koersen. De Amsterdamse sprinter lijkt met zijn overtuigende overwinning op het NK van zondag net op tijd in vorm te zijn.

ANP Dylan Groenewegen

Groenewegen heeft al zes etappezeges in de Tour op zijn naam staan, het meeste van de veertien Nederlanders die dit jaar van de partij zijn. Maar vorig jaar kwam hij steeds tekort.

In de sprint wordt Groenewegen onder anderen bijgestaan door zijn landgenoot Elmar Reinders (32).

Sprintaantrekker op jacht naar een record: Cees Bol (28 jaar, Astana)

Drie keer ging Bol als sprinter van DSM naar de Tour, maar op het allerhoogste podium bleek hij net niet snel genoeg. Eind 2022 verliet hij DSM en koos hij voor Astana. Daar kan hij in de Tour niet langer voor eigen kans gaan, maar is het zijn taak om de sprint aan te trekken voor Mark Cavendish.

Sla de carrousel over ANP Cees Bol

ANP Mike Teunissen

Orange Pictures Elmar Reinders

De 39-jarige Brit heeft zijn zinnen gezet op zijn 35ste etappezege in de Tour. Daarmee zou Cavendish het record van de legendarische Eddy Merckx uit de boeken rijden. Lukt dat, dan is het succes ook een klein beetje te danken aan Bol.

De wegkapitein: Mike Teunissen (31 jaar, Intermarché-Wanty)

Sinds hij in 2019 in Brussel de openingsrit van de Tour won en twee dagen in de gele trui mocht rijden, is het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gegaan met de carrière van Teunissen. Hij vertrok eind 2022 bij Visma en rijdt nu enkele jaren in dienst van de Belgische ploeg Intermarché-Wanty.

In zijn vijfde Tour krijgt hij de rol van wegkapitein en wordt hij een belangrijke pion in de sprintetappes. De Belgische ploeg heeft de snelle mannen Biniam Girmay, Gerben Thijssen en Hugo Page bij zich voor de massasprints.

Sprinter van de tweede lijn: Danny van Poppel (30 jaar, Bora-hansgrohe)

Wat zijn vader Jean-Paul negen keer lukte, dat deed Danny van Poppel nog nooit: een etappe van de Tour de France winnen. In vijf voorgaande deelnames toonde hij niet de absolute topsnelheid te hebben die zijn vader wel bezat.

Sla de carrousel over AFP Danny van Poppel

ANP Marijn van den Berg

Toch mag Van Poppel dit jaar bij Bora voor zijn eigen kans gaan. Op veel steun hoeft hij niet te rekenen. De rest van de ploeg is ingericht op het helpen van klassementsrenner Primoz Roglic.

Sprinter van de tweede lijn: Marijn van den Berg (24 jaar, EF Education)

De Tourdebutant gaat vooral naar de Tour om te leren. Vorig jaar reed hij de Vuelta als zijn eerste grote ronde.

De oogst bedroeg toen één derde plek en twee zesde plaatsen. Met de complete wereldtop aanwezig in de Tour zou een evenaring van dat resultaat al een prima prestatie zijn voor Van den Berg.