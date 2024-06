AFP Jonas Vingegaard tijdens de ploegenpresentatie in Florence

NOS Wielrennen • vandaag, 21:06 Vingegaard aan start van Tour: 'Liever twee weken extra gehad, maar vorm is niet slecht'

In Florence zijn donderdagavond de ploegen gepresenteerd die zaterdag van start gaan in de Tour de France. Onder de wielrenners op het podium bevond zich ook Jonas Vingegaard, de kopman van Visma-Lease a Bike.

De Deen is de Tour de France-winnaar van 2022 en 2023, maar behoort dit jaar niet tot de topfavorieten, nadat hij in het voorjaar zwaar ten val kwam. "Dat ik hier ben is al een overwinning", vertelt hij aan de NOS. "Ik ga elke dag mijn best doen en alles wat gebeurt, zie ik als bonus."

In een zonovergoten Florence, op het iconische Piazzale Michelangelo, oogt Vingegaard ontspannen en zelfverzekerd. "Ik had het liefst twee of drie weken langer gehad om me voor te bereiden op de Tour, maar ik denk dat mijn vorm op zijn minst redelijk is. Eerlijk gezegd ben ik er niet slecht aan toe", stelt hij.

12 dagen ziekenhuis

Na een zware crash in de Ronde van het Baskenland begin april was het nog maar de vraag of Vingegaard de Tour zou halen. Hij moest lang herstellen van de valpartij, waarbij hij meerdere botten brak en letsel aan de longen opliep.

"Ik moest twaalf dagen in het ziekenhuis blijven, waaronder acht dagen waarin ik niet eens uit bed kwam", vertelt Vingegaard. "Toen kon ik naar huis, maar moest ik nog steeds herstellen en had ik veel pijn aan mijn hele rechterkant."

Langzaam pakte Vingegaard het trainen weer op. "Vanaf begin mei zat ik weer op de fiets, maar dat was nog geen normale training. Ik had nog een lange weg te gaan voordat dat weer lukte."

2:25 Vingegaard; 'Had graag meer tijd gehad om voor te bereiden op de Tour'

Inmiddels voelt de Deen zich dus goed en rijdt hij de Tour de France. Wat kunnen wielerliefhebbers de komende drie weken van hem verwachten?

"Eerlijk gezegd heb ik geen idee. Ik ben hier met de instelling om mee te doen voor het algemeen klassement, maar alles wat er gebeurt, is bonus. Hoe dan ook mag ik trots zijn op alles wat er gebeurd is na de crash."