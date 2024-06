AFP Pogacar en Vingegaard in de Tour de France van 2023

NOS Wielrennen • vandaag, 08:51 Wie wint de Tour? 'Grote vraag is: heeft Pogacar geleerd dat je geduldig moet zijn?'

Voorspel maar eens wie de Tour de France van 2024 wint. NOS-wieleranalisten en oud-renners Tom Dumoulin, Michael Boogerd en Stef Clement doen het liever niet.

Het is moeilijk in te schatten hoe sterk Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en Primoz Roglic zijn na hun niet zo ideale voorbereiding op de Tour.

Wie van de 'grote vier' gaat wie opjagen? Zien we gelijk spektakel vanaf het eerste weekend in Italië? En krijgen we na 24 jaar weer een zege in het rood-wit-blauw? Een vooruitblik met Dumoulin, Boogerd en Clement.

Liefst vier klassementsfavorieten stappen zaterdag op in Florence. Wat voor strijd gaan we zien komende drie weken?

Dumoulin: "Eigenlijk krijgen we een omgekeerd scenario van vorig jaar. Toen Pogacar herstellende (van een polsbreuk, red.) aan de start stond, probeerde Jumbo-Visma hem in de eerste week op afstand te krijgen. Dat lukte niet, maar uiteindelijk heeft dat slopende werk hem in de derde week wel gebroken. Ik verwacht eigenlijk eenzelfde scenario, maar dan andersom. Dan is het de vraag: kan Vingegaard volgen?"

Clement: "Vorig jaar was Visma-Lease a Bike niet de jager, maar de prooi. Nu zijn ze terug als jager. En dat is helemaal geen nadeel. Je hoeft de koers niet te dragen als ploeg."

Tour de France live bij de NOS De Tour de France is vanaf zaterdag te volgen bij de NOS. Alle etappes worden live uitgezonden op televisie en zijn ook te volgen via onze livestreams op NOS.nl en de NOS-app. Online volgen we de koers ook via een liveblog en ook via Radio Tour de France op NPO Radio 1 blijf je op de hoogte. Elke Tour-dag wordt afgesloten met De Avondetappe, waar analisten en gasten aanschuiven. De ploegenpresentatie is donderdag vanaf 18.30 uur ook live te zien via deze stream op NOS.nl en in de NOS-app.

Boogerd: "Voor Vingegaard (die net terugkomt van een zware val, red.) is het ook een voordeel dat het zwaartepunt in de laatste week van de Tour ligt. Maar hij kan ook tijd verliezen die eerste dagen."

Dumoulin: "Het wordt een bijzonder openingsweekend in Italië. Het lijkt een beetje op vorig jaar, maar het wordt nu nog wel spectaculairder. Etappe één is meteen een rit voor Pogacar om de concurrentie te testen: kijken hoe de benen van Vingegaard zijn. Dat is momenteel totaal onduidelijk. Ik verwacht dat UAE gaat proberen Vingegaard flink wat tijd aan te smeren. Als ik Pogacar was, zou ik het proberen."

Clement: "Pogacar heeft echt een superploeg mee. Met het parcours dat je krijgt, mag je verwachten dat zij de verantwoordelijkheid pakken."

Wordt het dan een strijd tussen Pogacar en Vingegaard?

Clement: "We moeten uitkijken dat we het niet meteen toespitsen op die twee. Evenepoel is er ook. En Roglic heeft een heel goede ploeg en hij is een taaie rakker."

Boogerd: "Evenepoel gaat de Tour niet winnen, denk ik. In dit deelnemersveld komt hij bergop tekort. Ook zijn ploeg. Maar hij kan wel een bepalende renner zijn voor het koersverloop. Maar laat ik het fout hebben, hè, dat zou alleen maar mooi zijn."

AFP Remco Evenepoel maakt zijn debuut in de Tour: deze maand droeg hij de gele trui in Criterium du Dauphiné

Clement: "Visma heeft ook Matteo Jorgenson, daar ben je ook niet zomaar mee klaar. En tactisch is Visma wat beter in orde dan UAE. Ik kan me niet voorstellen dat ze afgelopen drie weken niet bezig zijn geweest met een meesterplan."

"Mijn grote vraag deze Tour is: heeft Pogacar geleerd dat je geduldig moet zijn? Uiteindelijk wordt de Tour beslist in de Alpen, eind derde week. Je kunt alles willen winnen, maar dat brak hem afgelopen jaren nog weleens op. Zijn gretigheid."

Voor wie is dit Tourparcours het meest geschikt?

Dumoulin: "Het is heel uitdagend en afwisselend. En geschikt voor alle klassementsrenners. Mooi in balans ook: genoeg tijdritkilometers, maar ook genoeg zware berg- en sprintritten."

Lees hier meer over het parcours:

Boogerd: "Qua opbouw kun je het misschien een beetje vergelijken met verleden jaar. Een pittig beginweekend en een slotweek met veel zware Alpencols. Daartussenin is het te overzien, maar opletten."

Clement: "Misschien niet super zwaar, maar er zitten best veel stresselementen in. Het openingsweekend, rit vier op extreme hoogte over de Galibier, misschien waaiers richting Dijon, de tijdrit in etappe 7. En dan die gravelrit. Het is een opeenvolging van stress. We gaan echt niet aan het eind van etappe 9 alle klassementsrenners in pole position hebben."

Dumoulin: "Het is de vraag hoe sterk Vingegaard is. We weten het op dit moment niet. Gelukkig maar, anders hoefden we de Tour niet te gaan kijken."

Clement: "Ik verwacht dat Pogacar veel heeft geleerd van de tactiek van Jumbo-Visma afgelopen jaar: je moet elke dag aangrijpen om het stressniveau hoog te houden. En dan uiteindlijk kun je de concurrentie kraken in de laatste week. De tijdsverschillen blijven misschien relatief klein, maar de schade is onderhuids. Het is de optelsom."

Een tijdrit op de laatste dag, wat vinden we daarvan?

Clement: "Schitterend. Het risico bestaat dat de tijdsverschillen groot zijn. Maar anders ga ik er goed voor zitten. Roglic als nu nog regerend olympisch kampioen tijdrijden, Evenepoel als wereldkampioen, Pogacar als misschien wel de beste renner ter wereld en Vingegaard die vorig jaar enorm huishield in de tijdrit."

AFP Primoz Roglic is olympisch kampioen tijdrijden

Dumoulin: "Ik ben een tijdritliefhebber, maar van mij mogen we gewoon op de Champs-Elysees eindigen. Dat is traditie, hoort bij de Tour."

Wat kunnen we verwachten van de Nederlanders?

Dumoulin: "Bergop is het wat magertjes, maar misschien dat Wout Poels mee kan in ontsnappingen. Verder ben ik heel benieuwd wat Mathieu van der Poel kan als hij een rit uitkiest. Hij zal zeker de gravelrit hebben aangestipt."

Dumoulin: "In de sprints is het uitkijken naar Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen. Ik hoop dat Jakobsen zijn benen weer gevonden heeft, want intrinsiek is hij een van de snelste sprinters van het peloton. En Groenwegen hè, die rijdt in zijn Nederlandse kampioenstrui."

Clement: "In etappe drie krijgt Groenewegen zijn eerste kans. Ik heb het even uitgerekend: het kan voor het eerst sinds 2000 zijn dat we het rood-wit-blauw een etappe in de Tour zien winnen."

ANP Dylan Groenewegen