Wielrennen • vandaag, 08:56 De favorieten voor de Tour: breuken zijn geheeld, maar vorm 'grote vier' is onzeker

Met Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Remco Evenepoel staan er zaterdag in Florence liefst vier klassementsfavorieten aan de start van de Tour de France.

Althans: het zijn allemaal grote namen met een imposant palmares, maar het is nog de vraag of ze allemaal echt een gooi kunnen doen naar de gele trui.

Want door een zware valpartij in de Ronde van het Baskenland verliep de voorbereiding van Vingegaard, Evenepoel en Roglic verre van perfect. En ook voor Pogacar, de grootste favoriet, is het na zijn eindzege in de Giro d'Italia de vraag hoe fris hij aan het Grand Départ verschijnt. Hoe staan de vier Tour-favorieten ervoor?

Jonas Vingegaard (27 jaar)

De winnaar van de laatste twee edities was het zwaarst gehavend na die zware valpartij in Baskenland op 4 april. De Deen van Visma-Lease a Bike liep gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een klaplong en een longkneuzing op. Twaalf dagen lag Vingegaard in het ziekenhuis.

Daarna begon de langzame weg naar herstel. In aanloop naar de Tour de France reed Vingegaard geen enkele wedstrijd meer. Begin mei maakte hij zijn eerste tochtje op de fiets en aan het einde van die maand meldde de Deen zich in het trainingskamp van Visma in de Franse Alpen.

0:32 Zware valpartij in Baskenland: Vingegaard in ambulance, ook Roglic en Evenepoel onderuit

Tot kort voor de Tour was het volgens zijn ploeg niet 100 procent zeker dat Vingegaard aan de start zou verschijnen. "Hij gaat alleen van start als hij ook echt kans maakt om te winnen", werd meermaals gezegd door de ploegleiding.

Sportief directeur Merijn Zeeman ging vorige week uitgebreid in op het herstel van zijn kopman en is strijdvaardig. "Hij gaat absoluut bij de betere renners van de Tour behoren."

Remco Evenepoel (24)

De wereldkampioen van 2022 debuteert in de Tour, twee jaar na zijn eindzege in de Ronde van Spanje.

De Belg, die ook in andere edities van de Vuelta en de Giro d'Italia indruk maakte met zijn aanvalslust, liep bij dezelfde valpartij als Vingegaard een gebroken sleutelbeen op.

Begin juni maakte Evenepoel zijn rentree in het Critérium du Dauphiné. Daar won hij een tijdrit en eindigde hij als zevende in het eindklassement.

AFP Evenepoel ondervond begin deze maand in de Dauphiné dat hij op 85 procent van zijn topvorm zit

"Ik denk dat ik nu op 85 procent van mijn topvorm zit", zei Evenepoel na de slotetappe van de Dauphiné. "Tijdens de afgelopen week ben ik verbeterd, dat was het beste scenario. Ik won een rit, kon met de beste klimmers mee en de afdalingen gingen goed. Alles was positief."

Evenepoel vreesde zelfs dat ook zijn coronatest positief zou zijn, vertelde ploegbaas Patrick Lefevere. Hij was namelijk niet helemaal gezond en had dezelfde symptomen als in de Giro d'Italia van 2023, toen hij met corona de koers moest verlaten.

Hij bleek geen covid-19 te hebben, maar was wel ziek en miste daardoor de Belgische kampioenschappen. De verwachting is wel dat Evenepoel gezond aan de start van de Tour verschijnt, maar het is nog onzeker hoe goed hij precies zal zijn in de eerste week.

Primoz Roglic (34)

Primoz Roglic kent een degelijke voorbereiding op de Tour de France. Hij is goed hersteld van zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland, waar hij geen botbreuken opliep, maar wel flink gehavend uit moest stappen.

Instagram/@primozroglic

De Sloveen kwam in het Critérium du Dauphiné terug in competitie en maakte een goede indruk, al kende hij wel een slechte slotdag. Hij verloor 48 seconden op ritwinnaar Carlos Rodriguez.

Hij had echter al zo'n grote voorsprong opgebouwd in de eerdere etappes, dat hij toch het algemeen klassement op zijn naam schreef. Zijn eindoverwinning verloor wel wat glans door die tegenvallende slotdag. "De eindzege in de Dauphiné is heel goed voor mijn vertrouwen", zei Roglic. "Maar de Tour wordt heel wat anders."

Tadej Pogacar (25 jaar)

Tenslotte de favoriet die als enige niet onderuit ging in Baskenland: Tadej Pogacar, de de Tourwinnaar van 2020 en 2021. Hij reed dit jaar een andere voorbereiding dan voorgaande jaren.

In mei maakte de Sloveen al grote indruk in de Giro d'Italia, waar hij zijn bloedvorm toonde en liefst zes etappes won. Van de derde etappe tot en met de slotrit droeg hij de roze leiderstrui, zonder zich daarvoor in de laatste week (ogenschijnlijk) al te veel in te hoeven spannen.

EPA 26 mei: Pogacar wordt gehuldigd als winnaar van de Giro

De grote vraag is of de Sloveen een kleine vijf weken na zijn inspanningen in de Giro weer fris aan de Tourstart kan verschijnen. Oud-renner Tom Dumoulin is wat dat betreft ervaringsdeskundige. Hij werd in 2018 zowel tweede in de Giro als in de Tour.

"Samen met Chris Froome ben ik de laatste die de combinatie Giro-Tour succesvol heeft gereden. Anderen probeerden het ook wel, maar bleken na een zware Giro toch te vermoeid in de Tour."

Als er één renner is die de Giro en de Tour achter elkaar kan winnen, dan is hij het wel. Tom Dumoulin over Tadej Pogacar

Dumoulin weet nog dat de Tour dat jaar niet heel zwaar begon. In de tweede week werd hij beter. "Iedereen raakt dan vermoeid, je merkt geen verschil meer tussen renners die de Giro al gereden hadden en renners die fris aan de Tour begonnen. In de derde week begon de vermoeidheid meer op te spelen en kreeg ik veel kleine pijntjes."

Kortom: Pogacar moet vooral de eerste Tour-week goed door zien te komen. Die is dit jaar wel zwaar, met de beklimming van de Col du Galibier op dag vier.

"Al is hij zo'n bijzondere renner dat hij die zware inspanningen wel aan zal kunnen", voorspelt Dumoulin. "Als er één renner is die de Giro en de Tour achter elkaar kan winnen, dan is hij het wel."