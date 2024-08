Nederlanders in Libanon voelen dagelijks spanning: 'Maar we zijn wel wat gewend'

Midden-Oosten-correspondent Daisy Mohr:

"De onzekerheid in Libanon neemt toe. Mensen proberen een plekje te bemachtigen op een van de schaarse vluchten. Het internationale vliegveld was in de oorlog van 2006 een van de eerste Israëlische doelwitten, wat zorgen oproept over de mogelijkheid om het land later te verlaten. Met Syrië aan de ene kant en Israël aan de andere kant is het moeilijk om over land uit Libanon weg te gaan. En boten naar Cyprus zijn niet altijd makkelijk te regelen.

Ondanks de spanningen gaat het leven in veel delen van Libanon door. Mensen vieren bruiloften en verjaardagen, en Libanezen uit het buitenland zijn op vakantie. Sommigen slaan water en lang houdbaar voedsel in, uit angst voor wat komen gaat. De latente stress over de onveilige situatie neemt toe, omdat iedereen weet dat het heel snel mis kan gaan."