Internationale kritiek op aanval Rafah, EU-leiders willen naleving uitspraak hof

VN-vertegenwoordigers reageren fel op de Israëlische aanval op een tentenkamp in Rafah, waarbij volgens Palestijnse bronnen zeker veertig burgerdoden zijn gevallen. "Deze wreedheid, samen met het flagrant tarten van het internationaal recht en het internationale systeem, is onaanvaardbaar", schrijft de VN-rapporteur voor de Palestijnse gebieden, Francesca Albanese op X.

Het Israëlische leger stelt dat de aanval "volgens het internationaal recht" is verlopen en gericht was op een hooggeplaatst Hamas-lid. Het leger krijgt naar eigen zeggen wel "berichten dat als gevolg van de aanval en de brand die in het gebied uitbrak een aantal niet-betrokkenen gewond is geraakt". Dit wordt volgens het leger onderzocht.

'Einde aan moordpartijen'

Qatar zegt zich vanwege de aanval zorgen te maken over de onderhandelingen. Volgens het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken kan dit een eventuele wapenstilstand en gijzelaarsdeal in de weg zitten.

EU-leiders spreken zich niet direct uit over de aanval, maar stellen wel dat Israël het vonnis van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) negeert. Het ICJ wil dat Israël onmiddellijk stopt met het offensief in Rafah. Dat zei de hoogste rechter vrijdag in een tussenvonnis, in een zaak die is aangespannen door Zuid-Afrika tegen Israël.