ANP Rechters van het ICJ bij een eerdere zitting in de zaak

NOS Nieuws • vandaag, 15:34 • Aangepast vandaag, 15:57 Internationaal Gerechtshof: Israël moet offensief in Rafah stoppen

Het Internationaal Gerechtshof wil dat Israël onmiddellijk stopt met het offensief in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook. Dat zegt de hoogste rechtbank van de Verenigde Naties in een tussenvonnis, in een zaak die was aangespannen tegen Israël door Zuid-Afrika.

Israël geeft vrijwel zeker geen gehoor aan het tussenvonnis. Het land zei voor de uitspraak al dat het een eventuele veroordeling naast zich zou neerleggen.

In de zaak beschuldigt Zuid-Afrika Israël van genocide. Het tussenvonnis is het derde in vijf maanden. In eerdere uitspraken, in januari en maart, heeft het Internationaal Gerechtshof (ICJ) bepaald dat Israël er alles aan moet doen om de burgerbevolking van Gaza te beschermen en humanitaire hulp toe te laten tot Gaza. Die oordelen bevestigt het hof ook in deze uitspraak.

Het ICJ zegt dat de situatie in Rafah sinds het vorige tussenvonnis verder is verslechterd. De rechters spreken nu van een desastreuze situatie. De grens bij Rafah moet van het hof meteen open om humanitaire hulp binnen te laten.

Gerechtshof en Strafhof Dit tussenvonnis is gedaan door het Internationaal Gerechtshof (International Court of Justice, ICJ), een ander hof dan het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC). Het ICJ houdt zich bezig met geschillen tussen landen; het ICC kan individuen vervolgen voor onder meer oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Beide instanties zijn gevestigd in Den Haag.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Rafah, waar ruim een miljoen Palestijnen een toevluchtsoord hebben gevonden, vroeg Zuid-Afrika nu om verdergaande noodmaatregelen. Door de aanval op Rafah komt volgens het land het voortbestaan van het Palestijnse volk in gevaar. Niet alleen is hier een groot deel van de bevolking naartoe gevlucht, Rafah is ook de enige plek met nog functionerende ziekenhuizen in Gaza.

Eerder in de oorlog zijn honderdduizenden Palestijnen op aanwijzing van het Israëlische leger juist naar Rafah in het zuiden van de Gazastrook gevlucht, in de hoop dat ze daar relatief veilig zouden zijn.

Recht op zelfverdediging

Israël noemt de beschuldiging van genocide schandalig en zegt dat het alles doet om menselijk leed in Rafah te beperken. Ook zegt Israël dat Hamas burgers als menselijke schilden gebruikt. Verder hamert het land op zijn recht op zelfverdediging na de aanval van de terroristische organisatie op 7 oktober vorig jaar.

De uitspraken van het VN-hof zijn bindend, maar landen kunnen ze negeren. Het ICJ heeft geen middelen om naleving van zijn vonnissen af te dwingen. Om daadwerkelijk te kunnen oordelen of er genocide plaatsvindt in Gaza heeft het hof naar eigen zeggen nog jaren nodig.