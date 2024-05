Reuters Een pro-Palestijnse-betoger bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag

NOS Nieuws • vandaag, 19:06 Afwijzende reacties vanuit Israël op uitspraak, EU staat voor keuze

Na het tussenvonnis van het Internationaal Gerechtshof over de situatie in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook, houdt de Israëlische premier Netanyahu overleg met zijn belangrijkste ministers. Volgens een verklaring bespreekt hij het tussenvonnis met onder anderen de ministers Gallant (Defensie), Katz (Buitenlandse Zaken) en Levin (Justitie).

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) oordeelde vanmiddag dat Israël meteen moet stoppen met het offensief in Rafah. Ook herhaalde het hof dat Israël meer moet doen om humanitaire hulp toe te laten en de Palestijnse bevolking in het gebied te beschermen. De situatie is er volgens het ICJ desastreus.

De zaak tegen Israël is aangespannen door Zuid-Afrika. Dat land beschuldigt Israël van genocide. Israël had voor de uitspraak gezegd dat het een eventuele veroordeling zou negeren.

In een gezamenlijke verklaring van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nationale Veiligheidsraad na het vonnis noemt Israël de beschuldigingen van Zuid-Afrika "onjuist, schandelijk en moreel verwerpelijk". Israël ontkent dat de militaire operaties in en rondom Rafah tot gedeeltelijke of gehele vernietiging van de Palestijnse bevolking leiden. Ook zegt Israël zich te blijven inspannen om humanitaire hulp het gebied in te laten, onder meer via de Rafah-grensovergang.

Gerechtshof en Strafhof Dit tussenvonnis is gedaan door het Internationaal Gerechtshof (International Court of Justice, ICJ), een ander hof dan het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC). Het ICJ houdt zich bezig met geschillen tussen landen; het ICC kan individuen vervolgen voor onder meer oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Beide instanties zijn gevestigd in Den Haag.

Netanyahu zelf heeft na de uitspraak nog niet van zich laten horen. Andere kabinetsleden wel; zo zei minister Gantz, een lid van het oorlogskabinet, dat de oorlog tegen Hamas gewoon doorgaat. "Israël is vastbesloten om te blijven vechten om gijzelaars te laten terugkeren en de veiligheid van zijn burgers te waarborgen, waar en wanneer dat nodig is. Ook in Rafah."

Gantz heeft na het tussenvonnis gesproken met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken. Ook hij zegt dat Israël zal blijven vechten om de gijzelaars terug te halen.

De Israëlische oppositieleider Lapid reageerde ook fel. "Dat het hof geen verband legt tussen het staken van de gevechten in Rafah en de terugkeer van gijzelaars en het recht van Israël om zich te verdedigen tegen terrorisme, is een morele misser van jewelste", zei hij.

Zuid-Afrika en EU

In Zuid-Afrika is na het tussenvonnis tevreden gereageerd. Minister van Buitenlandse Zaken Pandor spreekt van een baanbrekende uitspraak. President Ramaphosa is ook blij, maar maakt zich ook zorgen dat het de Verenigde Naties tot nu toe niet is gelukt om menselijk lijden in Gaza te stoppen.

EU-buitenlandcoördinator Borrell zei in een eerste reactie dat de Europese Unie zal moeten kiezen tussen de steun voor internationale rechtsorganen, of de steun voor Israël.