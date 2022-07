Bruls stelt kabinet deadline in asielcrisis: 'Rijk is verantwoordelijk'

NOS

De verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's in de aanpak van de asielcrisis stopt per 1 oktober. Dat zegt burgemeester Bruls van Nijmegen, voorzitter van het Veiligheidsberaad. De veiligheidsregio's zijn niet in staat de crisis in de opvang van asielzoekers op te lossen, aldus Bruls.

"Het is heel apart dat gemeenten heel veel verantwoordelijkheid krijgen, en daarmee ook kritiek, terwijl die verantwoordelijkheid toch echt bij het rijk ligt", zegt Bruls.

De 25 veiligheidsregio's hebben met het rijk afgesproken dat ze elk zo snel mogelijk 225 asielzoekers een plek geven in een crisisnoodopvang. Afgesproken was om vanaf 1 juli 5625 plekken beschikbaar te stellen, zodat het aanmeldcentrum in Ter Apel ontlast wordt. Afgelopen vrijdag stond de teller op circa 3000 opvangplekken.

Bruls zegt dat de gemeenten blijven meewerken om de asielcrisis aan te pakken, maar dat het probleem zal blijven bestaan zolang er vanuit Den Haag geen structurele oplossingen worden aangereikt. "Het systeem faalt", aldus de voorzitter van het Veiligheidsberaad. Qua structurele oplossingen denkt hij aan het tegenhouden en weer wegsturen van kansloze asielzoekers en het aanwijzen van grootschalige opvanglocaties.

Gevraagd naar de timing van zijn aankondiging, zegt Bruls: "Als we wachten tot eind september staan we weer met de rug tegen de muur. Daarom geven we nu een vroegtijdig signaal af. Voor 1 oktober moet er een structurele oplossing zijn."

Een woordvoerder van staatssecretaris Van der Burg voor Asiel (VVD) laat weten dat er wordt gewerkt aan een "duurzaam en stabiel opvangstelsel" voor de lange termijn. "Ook gaat de zoektocht naar grote opvanglocaties verder."

Morgen nieuw overleg

Bruls noemt de situatie rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, waar zaterdag- op zondagnacht 250 tot 300 mensen buiten sliepen, "tenhemelschreiend". "Dit zijn beelden die ik alleen in Frankrijk en Hongarije dacht te zien."

Deze foto's werden vanochtend gemaakt:

Morgenochtend wordt er opnieuw overleg gevoerd met Van der Burg om op korte termijn tot een oplossing te komen. Haast is geboden, want volgens Bruls wordt de situatie met de dag erger.

Derdelanders uit Oekraïne

Vorige week riep Bruls het kabinet op zogeheten veiligelanders, immigranten die geen kans maken op een asielstatus, te weren bij binnenkomst in Nederland. Dat is volgens het kabinet onmogelijk. Wel krijgen veiligelanders al voorrang op andere asielzoekers, zodat ze zo snel mogelijk kunnen worden uitgezet.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt nu dat mensen die een tijdelijke verblijfsvergunning hadden in Oekraïne en nu in Nederland zijn, niet langer aanspraak kunnen maken op gemeentelijke opvang, leefgeld, onderwijs en medische zorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitenlanders die in Oekraïne studeerden of werkten. Zij komen grotendeels uit veilige landen, aldus het ministerie. "Zo zijn er gevallen bekend van mensen die na de oorlog eerst naar hun eigen land terugkeerden en daarna naar Nederland reisden."

De laatste tijd was er een toename te zien in het aantal 'derdelanders' dat vanuit andere EU-landen naar Nederland kwam, omdat zij in andere landen minder uitgebreide voorzieningen kregen. Door hen uit te wijzen, wordt de druk op de gemeentelijke opvang afgenomen, hoopt het ministerie. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat.