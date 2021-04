Rutte meer onder vuur dan ooit, maar zijn vierde kabinet is nog in zicht

VVD-leider en demissionair premier Rutte is gisteren in de Tweede Kamer zonnekoning genoemd, arrogant en een leugenaar. Hij zou twaalf politieke messen in zijn rug hebben, gefileerd zijn, ongeschikt zijn als premier. Hij overleefde ternauwernood een motie van wantrouwen.

Maar aan het eind van de dag zijn alleen de nieuwe verkenners gesneuveld. En alles wijst erop dat Rutte gewoon mag blijven denken aan een vierde kabinet dat zijn naam draagt.

Zeker, hij had wel degelijk iets gezegd over CDA-Kamerlid Omtzigt tegen de verkenners (niet 'functie elders", wel 'minister maken'). Terwijl hij een week had volgehouden dat hij dat niet had gedaan. Toen hij gisterochtend hoorde dat hij toch had gesproken over Omtzigt, had hij het zich "achteraf verkeerd herinnerd". Maar niet expres, dus "niet gelogen".

Het leidde tot allerlei stevige diskwalificaties van oppositiepartijen waarvan je het verwacht. Daarbij ging het onder meer over het feit dat Rutte toch wel vaak last heeft van een haperend geheugen.

Patroon van vergeetachtigheid

Ook partijen die dichter bij de VVD staan wat betreft de huidige en een mogelijke volgende coalitie waren kritisch. Bijvoorbeeld formatie-genoot D66. "Een patroon van vergeetachtigheid", dichtte partijleider Kaag Rutte op enig moment toe. Ook Ruttes formatiefavoriet CDA was hard. Partijleider Hoekstra sprak van een "totale rotzooi" en nam het meermaals op voor "onze Omtzigt".

Het is een kwestie van vertrouwen, zegt Rutte: