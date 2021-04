Rutte zei tegen verkenners: 'Je moet wat met Omtzigt: minister maken'

"Je moet wat met Omtzigt: minister maken." Dat staat als inbreng van VVD-fractievoorzitter Rutte in aantekeningen die ambtenaren hebben gemaakt van de gesprekken die de voormalige verkenners Jorritsma en Ollongren met fractievoorzitters hebben gevoerd. De stukken zijn net naar de Tweede Kamer gestuurd. Alle fractievoorzitters hebben de gelegenheid gekregen de verslagen in te zien. Als ze zich niet herkenden in de verslagen van de gesprekken, konden ze dat melden. De enige die van die mogelijkheid gebruik heeft gemaakt was fractievoorzitter Van der Plas van de BoerBurgerBeweging.

Volgens het verslag hoopt de VVD dat het CDA zich herpakt. "Je hebt ze waarschijnlijk wel nodig, het wordt erg ingewikkeld zonder het CDA. Wellicht is er meer tijd nodig. Als Wopke (Hoekstra, redactie) meer stemmen heeft dan Omtzigt, gaat dat helpen", staat in de stukken.

In het gesprek tussen Rutte en de twee verkenners is ook gesproken over een mogelijk Kamervoorzitterschap voor Omtzigt, blijkt uit de aantekeningen.

Rutte zei vorige week dat hij niets heeft gezegd over Omtzigt

Vorige week zei Rutte tegen de NOS dat hij in de verkenning niets heeft gezegd over Omtzigt. En afgelopen maandag schreven de ex-verkenners aan de Kamer dat "geen van de fractievoorzitters met ons heeft gesproken over de heer Omtzigt".

Donderdag was op een foto een notitie van Ollongren te zien met de passage: "positie Omtzigt, functie elders". Dat leidde tot veel commotie. De Kamer wilde daar opheldering over en Omtzigt reageerde woedend. Na de beroering over de foto stelden Ollongren en medeverkenner Jorritsma hun positie ter beschikking. Ze zijn opgevolgd door de ministers Koolmees en van Ark.

Zometeen is een Kamerdebat over de mislukte verkenning. Het zou eerst gisteren worden gehouden, toen vandaag om 11 uur. Maar ook dat is al weer een paar keer uitgesteld. De laatste geplande tijd is nu 12.30 uur.

