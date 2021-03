Rutte: Kaag en ik hebben tijdens verkenning niets gezegd over CDA-Kamerlid Omtzigt

VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag ontkennen in hun formatiegesprek iets te hebben gezegd over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Dat zegt Rutte naar aanleiding van een openbaar geworden geheime notitie met hoofdpunten voor de formatiegesprekken. "Wij hebben in ieder geval het niet gehad over Pieter Omtzigt."

In de notitie staat letterlijk: 'Positie Omtzigt, functie elders'. De woorden zorgden voor veel opschudding en wrevel bij vooral het CDA. De verkenners moeten zich niet bemoeien met Kamerleden, zei CDA-leider Hoekstra. Hij zei dat ook hij in zijn formatiegesprek niet heeft gesproken over de nummer twee van de partij.

De vraag is nu wie wel over de positie van Omtzigt is begonnen. Demissionair premier Rutte had vandaag D66-leider Kaag aan de telefoon en zei dat hij namens haar aan de pers moest vertellen dat ook zij het niet was geweest.

Kijk hier naar Ruttes verklaring: