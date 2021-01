Strafrechtelijk onderzoek naar ruim 170 mensen na Capitool-bestorming

De mensen die het Capitool bestormden worden over het algemeen omschreven als aanhangers van president Trump, maar wie het precies waren, is nog lang niet duidelijk. Chuck Schumer, de Democratische leider in de Amerikaanse Senaat, noemde hen vandaag "opstandelingen die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid".

Vliegverbod?

Volgens Schumer moeten degenen die het Capitool zijn binnengedrongen een landelijk vliegverbod krijgen. "We kunnen niet toestaan dat diezelfde opstandelingen in het vliegtuig stappen en meer geweld en meer schade aanrichten", zei hij op een nieuwsbriefing.

In een brief aan de FBI en de Transportation Security Administration schrijft Schumer: "Het is een poging om de democratie zoals we die kennen te stoppen, door binnenlands terrorisme te gebruiken om ons regeringssysteem aan te vallen, waardoor deze opstandelingen in aanmerking komen voor de No-Fly List." Volgens de FBI wordt bekeken of dat mogelijk is.

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen versterkten vorige week de beveiliging op luchthavens in de omgeving van Washington nadat Trumpaanhangers zich op vluchten hadden misdragen. Een vakbond voor stewardessen pleitte ervoor om degenen die het Capitool hadden bestormd, niet met commerciële vluchten te laten vertrekken uit Washington.