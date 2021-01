Vaccinaties van start, werking en veiligheid uitgelegd in video

Vlak voor de eerste coronavaccinaties in Nederland stond de NOS in de speciale uitzending De avond van de vaccinatie stil bij alles rond het virus. Hoe werkt het eigenlijk, en wat is gedaan voor de veiligheid van het vaccin? In de uitzending gaven verslaggevers verder een kijkje achter de schermen op de plekken waar de prikken worden gezet.

Om met het eerste te beginnen: bij de werking van vaccins hangt af van het type. Er zijn RNA- en vectorvaccins. Wat het verschil is en hoe zij werken, legt Marjolein van Egmond van het Amsterdam UMC uit in de video: