Morgen eerste Pfizer-prik in Nederland, hoe gaat het met de andere vaccins?

Oxford/AstraZeneca

Het coronavaccin van de universiteit van Oxford en farmaceut AstraZeneca is 30 december goedgekeurd door de Britse autoriteiten. Nederland heeft afspraken voor 11,7 miljoen vaccins, goed voor bescherming van zo'n 5,8 miljoen mensen. In eerste instantie was de verwachting dat dit vaccin als eerste beschikbaar zou komen, maar in het najaar bleek dat BioNTech/Pfizer toch sneller was.

Het is nog onduidelijk wanneer dit vaccin wordt toegelaten in de EU. Dit heeft gedeeltelijk te maken met de door AstraZeneca aangeleverde wetenschappelijke data. Zo ontstond er verwarring over de juiste dosis. Het vaccin zou 90 procent bescherming bieden bij proefpersonen die eerst een halve dosis van het vaccin kregen en een maand later een hele dosis. Bij mensen die twee keer een hele dosis ontvingen, zou het slechts 62 procent effectief zijn. Bovendien was er in september een tegenvaller, het onderzoek werd toen tijdelijk stilgelegd omdat een proefpersoon een serieuze aandoening bleek te hebben.

Dit vaccin is minstens zes maanden houdbaar in een gewone koelkast Dat maakt de logistiek een stuk eenvoudiger dan bij het Pfizer/BioNtech-vaccin, dat bij -70 graden bewaard moet worden. Omdat er relatief veel vaccins beschikbaar zijn, is dit vaccin ook bedoeld voor Nederlanders tussen de 18 en 60 jaar zonder medische indicatie. Zij zouden vanaf april of mei kunnen worden ingeënt.

Volgens De Jonge wordt het AstraZeneca-vaccin deze week besproken door het EMA. Hij schrijft in de Kamerbrief optimistisch te zijn dat "we zo snel als verantwoord is, ook in de EU over dit vaccin kunnen beschikken".