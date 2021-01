Vaccinatieoperatie begint in Veghel, zo ziet het er daar (en in de ziekenhuizen) uit

Ziekenhuizen beginnen morgen met het vaccineren van hun medewerkers op de acute zorg. Ook ambulancepersoneel kan dan worden ingeënt.

In het UMC Utrecht weten ze als geen ander hoe groot de druk is op het ziekenhuispersoneel. Verslaggever Martijn Bink sprak op de covid-afdeling van het ziekenhuis met personeel. "Ondanks dat we in een lockdown zitten is het hier nog steeds erg druk", zegt verpleegkundige Gerda Visch. "Ik laat me zonder twijfel vaccineren, ik kijk er erg naar uit om weer een stip op de horizon te hebben."