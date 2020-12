Pfizer meldt weinig bijwerkingen vaccin, wel oppassen met sommige groepen

Nu Groot-Brittannië het eerste vaccin tegen covid heeft goedgekeurd, brengt fabrikant Pfizer ook meer informatie voor dokters en het grote publiek naar buiten. Uit de bijsluiter valt op te maken dat er maar weinig ernstige bijwerkingen te verwachten zijn, maar sommige groepen moeten wel oppassen, zoals mensen met koorts en vrouwen die zwanger zijn.

Deze documenten zijn opgesteld voor de Britse markt, maar ze zullen waarschijnlijk dezelfde informatie bevatten als die voor de EU, waar het middel nog op goedkeuring wacht. Nederland hoopt vanaf 4 januari hiervan ongeveer 900.000 doses te kunnen inzetten, allereerst om kwetsbare ouderen te beschermen.

In de bijsluiter van vijf kantjes voor het vaccin COVID-19 mRNA Vaccin BNT162b2 worden zeven symptomen gemeld die vaak voorkwamen bij de groep testpersonen: vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn, koorts, rillingen en pijn op de plek van de injectie.

In veel minder gevallen meldde men een zwelling of roodheid op de plek van de injectie en misselijkheid. Zeldzaam waren gevallen van algehele malaise en gezwollen lymfeklieren: ongeveer 1 procent van de proefpersonen maakte daar melding van, blijkt uit de bijsluiter.

Artsen wordt ook aangeraden om te letten op symptomen van een allergische reactie op het vaccin. Daarbij zou het kunnen gaan om kortademigheid, uitslag of zwelling van tong of gezicht.

Zwangerschap afgeraden

Uit de handleiding voor artsen blijkt dat het middel niet wordt aangeraden voor zwangere vrouwen. Ook wordt geadviseerd na een injectie twee maanden te wachten met een zwangerschap en geen borstvoeding te geven.

Zo'n advies is gebruikelijk bij veel medicijnen, simpelweg omdat er te weinig deelnemers in het onderzoek zaten die zwanger waren. Er is ook niet voldoende onderzoek gedaan naar de effecten op kinderen onder de 16.

Mensen die lijden aan een auto-immuunziekte als aids, last hebben van bloedingen of hoge koorts kunnen de prik beter ook niet krijgen. Een arts kan wel in individuele gevallen de beslissing nemen dat inenting toch het risico waard is.

Pfizer onderstreept dat de inentingscampagne op de voet gevolgd zal worden om andere bijwerkingen snel op te sporen. Aan artsen wordt gevraagd die snel door te geven als ze optreden.

Bevroren en ontdooid

Uit de artsenhandleiding blijkt verder dat het middel niet constant op minimaal 60 graden onder nul opgeslagen hoeft te worden. De Landelijke Huisartsenvereniging waarschuwde gisteren nog dat dat een te complexe logistieke operatie zou opleveren.

In de richtlijnen staat dat het ontdooide middel tot vijf dagen in de koelkast kan worden bewaard bij een temperatuur tot 8 graden. Op kamertemperatuur is het 2 uur houdbaar. De vloeistof die daarna nog niet is gebruikt, moet worden weggegooid.

Het middel moet in de originele verpakking worden bewaard om blootstelling aan zonlicht te voorkomen. Het wordt in vijf onverdunde doses per flesje ingevroren. Na ontdooiing dient de arts dat zelf te vermengen met een zoutoplossing.

Voor de vaccinatie zijn twee inentingen nodig, met 21 dagen ertussen. Op basis van het onderzoek gaat Pfizer ervan uit dat zeven dagen na de laatste injectie 95 procent van de mensen beschermd is tegen corona. Of dat percentage in de praktijk ook gehaald kan worden, moet blijken.