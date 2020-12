Huisartsen zijn er klaar voor, maar Pfizervaccin is voor hen 'te complex'

De huisartsen in Nederland zijn niet goed toegerust voor toediening van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Dat zegt voorzitter Ella Kalsbeek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Volgens Kalsbeek is het een complex vaccin dat diepgevroren moet worden bewaard en dat twee keer in korte tijd moet worden toegediend. "Dat vraagt logistiek te veel", zegt ze in een interview met de NOS.

Volgens Pfizer kan het vaccin vijf dagen in de koelkast worden bewaard.

Kalsbeek denkt dat dit vaccin, dat naar verwachting begin januari beschikbaar komt, beter geschikt is voor toediening in verpleeg- en verzorgingshuizen en bij de GGD's.

Volgens de LHV-voorzitter zijn de huisartsen goed voorbereid op het vaccineren. "Maar de belangrijkste vragen zijn nog niet beantwoord: wanneer komen de vaccins en voor wie zijn ze geschikt?" Als de huisartsen een vaccin krijgen dat lijkt op de griepprik en dat niet op een complexe manier hoeft te worden bewaard, denken de huisartsen dat ze 6 miljoen mensen kunnen vaccineren.

In februari op wintersport?

Kalsbeek noemt de startdatum van 4 januari die minister De Jonge heeft genoemd verrassend. "Je moet oppassen dat je niet te hoge verwachtingen wekt. "Voor je het weet denken mensen: januari? Dan kan ik misschien in februari op wintersport. En dat kan echt niet."

Een kleine anderhalf miljoen mensen kunnen volgens haar in het eerste kwartaal worden ingeënt, met name in de verpleeghuizen en de gezondheidszorg.