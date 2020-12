Wanneer 'zit het mee' en wie krijgt het coronavaccin als eerste?

Het EMA beoordeelt de vaccins op onder meer veiligheid en werking. De gezondheidsautoriteit verwacht uiterlijk op 29 december uitspraak te kunnen doen over het BioNTech-Pfizer-vaccin en op 12 januari over dat van Moderna. Dat is sneller dan normaal, omdat het EMA al tijdens de ontwikkeling van de vaccins allerlei gegevens heeft gekregen van de farmaceuten.

Bij een positief EMA-oordeel "zit het mee", in de woorden van De Jonge. Dan kan de Europese Commissie besluiten het vaccin toe te laten op de Europese markt. Volgens de minister kan dat in het geval van het BioNTech/Pfizer-vaccin misschien nog wel vóór de jaarwisseling gebeuren. Een week later, vanaf 4 januari dus, kunnen dan de eerste mensen worden gevaccineerd.

Hoeveel mensen (en wie) kunnen begin 2021 worden ingeënt?

Er zijn begin januari nog niet genoeg coronavaccins om iedereen te kunnen inenten. En dus moet er worden gekozen: wie krijgt als eerst een prik?

Het kabinet nam twee weken geleden een advies over deze vraag over van de Gezondheidsraad. We weten daardoor al dat 60-plussers, kwetsbare groepen en zorgmedewerkers als eerste de mogelijkheid krijgen om zich te vaccineren. De branchevereniging van zorgorganisaties, Actiz, toonde zich vandaag wel kritisch over de streefdatum van 4 januari. Die is volgens Actiz "erg enthousiast en mogelijk een beetje prematuur".

De Nederlandse 'vaccinatiestrategie' ziet er als volgt uit: