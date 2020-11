'Zorgwekkend wat er nu in de VS gebeurt, maar geen staatsgreep'

Hij wijst erop dat uit peilingen blijkt dat een ruime meerderheid van de Republikeinse kiezers erkent dat Biden heeft gewonnen. "Ze moeten dat emotioneel verwerken, maar dat zal wel gebeuren. Je ziet ook nog geen grote betogingen van zijn aanhangers. En een Trump-getrouwe zender als Fox slaat al een wat andere toon aan."

Voor zaterdag staat een bijeenkomst van Trump-aanhangers gepland. Volgens Manusama wordt het interessant om te zien hoeveel mensen daarop afkomen. "Is bij zijn aanhang ook niet de sfeer van 'nu is het klaar, we moeten verder', hebben mensen nog de energie om voor hem de barricades op te gaan?"

Hoe het ook verder gaat, het verzet van Trump tegen de uitslag is niet zonder gevolgen. Manusama en Olthof denken dat de legitimiteit van Biden erdoor wordt aangetast. Olthof zegt dat Trump en een deel van de Republikeinen al eerder de legitimiteit van de zittende president in twijfel trokken door zich te blijven afvragen Barack Obama wel in de VS is geboren, de zogetehen birther conspiracy. "Daarmee werd gezegd: 'die man hoort hier'. Dit lijkt een nieuwe fase daarvan."

Vlam ziet voor wat er nu gebeurt ook effecten op lange termijn. "Mijn angst zit hem niet in de komende twee maanden, maar in de jaren daarna." Er is volgens Vlam sprake van "democratisch verval. Stel dat de uitslag een volgende keer echt heel spannend is, dan vertrouwen mensen het systeem niet meer. Dat is onheilspellend."