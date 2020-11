Welk bewijs heeft Trump voor zijn uitspraken over verkiezingsfraude?

Is er enig bewijs van verkiezingsfraude?

Nee, is het korte antwoord van beiden. "Er is nog geen enkel concreet bewijs van fraude aangeleverd", zegt Manusama. "Letterlijk nog niets", zegt ook Van den Nieuwenhuizen. Ze zegt te begrijpen dat veel mensen, ook in Nederland, denken: waar zoveel rook is, moet toch vuur zijn? "Maar de rook wordt verspreid door een regering die aantoonbaar al jarenlang desinformatie verspreidt."

"Er circuleerde bijvoorbeeld een foto met stem-enveloppen die op een grote hoop in een vuilnisbak zouden zijn gevonden en zou wijzen op gerommel met de stemmen. Het bleek een oude foto van reeds getelde stemmen uit de midterm-verkiezingen van 2018. Dan kan je als president in hoofdletters tweeten over fraude, maar dat maakt het nog niet waar", zegt Van den Nieuwenhuizen.

Is poststemmen niet fraudegevoelig, zoals Trump al maanden beweert?

"Nee", zegt Manusama. "Er zijn meerdere studies naar poststemmen gedaan in Amerika. Als je kijkt naar de laatste twintig jaar, is het aandeel frauduleuze stemmen door poststemmen zo'n 0,0004 procent. Een handjevol, op de miljarden stemmen die in totaal zijn uitgebracht". Volgens Manusama is dit speerpunt van Trump dan ook op niets gebaseerd. "Het is deel van zijn strategie, om de verkiezingen van tevoren te de-legitimeren".

Maar hoe zit het dan met die onregelmatigheden waar Trump het over heeft?

Er zijn tot nu toe een of twee incidenten geweest, zegt Manusama. "Zo werd bijvoorbeeld geprobeerd met een stembiljet van een overleden persoon extra te stemmen. In dit geval was dat een Trump-supporter. Op de tien miljoen stemmen gebeurt dat ongeveer een of twee keer. Maar die personen worden dan dus ook gepakt."

Van den Nieuwenhuizen voegt toe: "Mensen mogen gewoon toekijken bij het tellen van de stemmen. In sommige staten is bepaald dat dat tien meter afstand moet zijn, dat heeft Trump aangevochten in Pennsylvania en die zaak heeft hij ook gewonnen. Waarnemers mogen nu dichterbij staan. Verder hangen op veel plekken camera's en mogen hertellingen gewoon worden aangevraagd."

De aanklacht van Trump over de waarnemers ging echt alleen om de afstand, zegt Manusama verder. "Een waarnemer kijkt namelijk alleen toe of het proces netjes gaat. De rechter heeft ook specifiek gezegd: ze mogen dichterbij staan, maar dat betekent niet dat ze de geldigheid van de biljetten in twijfel kunnen trekken. Het stembiljet zelf wordt namelijk al beoordeeld door drie mensen: een Republikein, een Democraat en een onafhankelijk iemand."