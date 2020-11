Wat kan president Trump in resterende weken nog doen?

Immuniteit

Als Trump geen president meer is, verliest hij zijn immuniteit. Verschillende rechtszaken hangen hem dan boven het hoofd. Grote vraag is daarom nu of Trump - al dan niet via een constructie - zichzelf op voorhand alvast gratie kan verlenen. "Er is een theorie dat de president iedereen gratie kan verlenen, behalve zichzelf", legt Vlam uit. "Anders zou de president namelijk boven de wet komen te staan dus daar ligt - volgens deze theorie - de grens van zijn macht." Maar die theorie is nog nooit op de proef gesteld, geen enkele rechter heeft zich hier ooit over hoeven buigen. "Of zo'n constructie juridisch gezien stand zal houden weten we dus gewoonweg nog niet."

Een andere optie die genoemd wordt is dat Trump kort voor de 20e zal aftreden om zo plaats te maken voor vicepresident Mike Pence. Die zou dan in de gedaante van president gratie kunnen verlenen aan Trump. Maar ook dat is nog nooit gebeurd en dus onzeker. "Daarbij is Trump dan alsnog niet overal vanaf. Een president kan alleen gratie verlenen als het om federale aanklachten gaat", legt Vlam uit. "Op zaken op staatsniveau - zoals er enkele door de staat New York zijn aangekondigd - heeft Trump zelfs als president geen enkele invloed."